医疗计量器具工作现状分析与对策

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-24 13:40

随着医学现代化的不断发展，医疗器械已经广泛应用到医学的各个领域，推动了医学的发展，也为病患的治疗带来希望，但是医疗器械在使用的过程中需要科学的管理。本文以重庆市黔江区医疗部门为例，首先分析了医疗计量器具工作现状，提出了存在的问题，最后提出了相应的对策和建议。

《中国医疗器械杂志》是经国家科委、卫生部批准，在国内外正式出版发行的国家级技术刊物，是国内首家医疗器械专业杂志，已有近40年悠久历史。本刊编委会由国内生物医学工程界知名学者、专家组成，确保载文具有较高的学术和技术水平。

随着重庆市黔江区区域经济的迅速发展，医疗条件逐渐提高，医疗的设备计量器具种类增多，先进化、现代化、自动化水平不断提高。但是受到各方面因素的影响，在医疗计量器具工作过程中，存在着很多的问题，在很大程度限制了这一地区医疗水平的提高。

医用计量器具在医疗系统中使用和分布的越来越广泛，近些年来，重庆市黔江区的医疗计量检定工作取得了良好的效果，但是在实际过程中还存在着一些困难和问题。

一、医疗计量器具工作中存在的问题

在实际过程中，虽然重庆市黔江区医疗部门的计量器具检定取得了很大成就，但是存在多种的不检定的情况，具体包括新买设备器具、自我感觉良好、村镇卫生院、备用仪器、效益情况、检定人员检定不及时等不检定情况。下面就存在的问题展开论述。

1.检定不平衡，在实际的检定过程中，受到经济发展因素的影响，市县级、乡镇以及农村的医疗机构在进行医疗计量器具检定过程中，存在着不平衡的情况，有的甚至受检率很低，实际的发展和使用情况非常严峻，在具体的社区医院、工作站、药店以及乡镇卫生院检定过程中，检定率和合格率非常低，在很大程度上影响着这一地区医疗卫生水平的调高。

2.计量器具管理存在问题。在实际的检定过程中，有的医疗机构管理人员素质比较低，对计量的法律法规不够熟悉，法制意识非常淡薄，甚至有的额医疗机构的计量器具存在三无情况，导致器具出现非常严重的漏检，影响着整体的合格率。

3.检定周期不合理。重庆市黔江区有的社区医院和乡镇卫生院等医疗机构对于医疗计量器具检定重视程度不够，片面的认为只要有出厂的合格证明就可以投入使用了，这就会使得在使用过程中，存在很多安全隐患或者质量问题，在很大程度上影响正常检定工作的正常进行，很难进行首次和周期的检定，不利于这一地区医疗事业的长远发展。

二、出现检定问题的原因分析

就目前而言，重庆市黔江区地处偏远、条件落后、技术人员匮乏，经济发展水平较低。医疗计量器具检定不及时，合格率低下，主要因为以下几个原因造成的：

1.医院医疗计量器具管理人员法律意识淡薄，进行计量器具检定意识有待加强，有的医疗机构进行申请主要是因为避在以后的检查过程中在查出问题，在很大程度上不能起到保证医疗计量器具的效果。

2.有的乡镇卫生院的条件较差，配备的医疗工作者的医护人员较少，同时对计量器具的使用率很低，不利于自身的增收，因此，乡镇卫生院对诊断病人的病情重视程度不够，导致医疗计量器具的的数据不够准确，就会可能出现比较严重的后果。同时乡镇卫生院片面的认为只要有产品出厂的合格证明，就能保证质量和性能，对检定抱有无所谓的态度。

3.在重庆黔江区的一些社区和乡镇卫生院，上级的财政投入不足，对检定费用的预算支出不够，使得落后地区的医疗机构很难再增加检定费用的支出。同时有的医院能够真正意识到计量检定的必要性和重要性，但是受到医院效益的影响，对检定持有观望的态度，对申请检定不积极不主动，只有检定人员主动上门或者能够减低检定费用，才会对检定进行配合，但是在实际的检定过程中，有的医院为了不增加检定费用，对医疗计量器具进行谎报停用，增加了检定工作的难度。

三、做好重庆黔江区计量器具工作的对策

1.采用计量惠民的政策

在实际计量器具管理检定工作过程中，需要大量的人力、财力以及物力，条件差的医疗单位很难完成。因此，政府可以采用计量惠民的政策，把器具检定和管理工作纳入到政府的预算中，保证计量器具的检定工作能够顺利进行;同时要还要对计量检定机构进行监督，从根本上保证医疗计量器具受检率。

2.不断完善相关检定法律

在实际的医疗计量器具检定过程中，医疗机构和医院发挥着重要的作用。因此，重庆的黔江地区要认真相关法律，增强自身的法律意识;同时做好医疗计量法律的宣传，认识进行医疗计量器具检定的重要性;同时医疗机构要对相关的管理人员进行培训，建立和健全器具发放、验收的制度和机制，切实履行好质监部门的服务职责，做好科学管理，提高管理水平。

3.要适当增加检测设备的投入

为了适应新形势的发展，要不断拓宽检定领域，提高医疗技术装备，保证及时升级，满足实际情况需要;同时还要不断脱矿医疗计量器具检测领域和项目，把握好医疗设备的质量管理，使设备能够保持良好的状态，从而为保证医疗检测设备具有较高的受检率和合格率。

4.要建立医疗机构计量保证体系

在各级医疗机构中，要积极开展诚信计量活动，建立完善计量保证体系，从根本上提高医疗的服务水平，为计量工作打下良好的基础，保证符合国家的相关标准。因此，要设置专门的计量管理岗位，从而掌握好每一个计量器具的数量、种类以及具体的使用情况，还要在监督部门进行备案，保证每个计量器具能够有效利用;另外，要对新引进的仪器进行定期的检定，实施动态的管理，保证计量器具和设备检测的准确率和稳定性，从根本上提高管理和控制水平，最大限度的降低医疗风险。

综上所述，在进行医疗计量器具管理过程中，要根据重庆市黔江区地处偏远、条件落后、技术人员匮乏，经济发展水平较低的情况，采取有效措施，做好医疗计量器具的管理工作，提高管理水平，更好的为病人服务。

参考文献：

[1]金鑫,邱晓霁.台州地区医疗计量现状分析及发展思考[J].中国计量,2013,01:28-29.

[2]李波,康晓锐,王霞.强检医疗计量器具工作现状分析与对策[J].计量与测试技术,2013,04:82-83.

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