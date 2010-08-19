预防脑出血患者误吸的护理方法

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-10-24 13:48

脑出血患者如若护理不当，容易出现误吸现象，从而导致肺部感染，加大患者的死亡概率，因此要及时清理患者呼吸道，保持呼吸顺畅，本文针对脑出血误吸提出对策和建议。

《心脑血管病防治》由浙江省卫生厅主管，浙江省心脑血管病防治办公室主办，全国心血管病防治研究办公室、北京高血压联盟研究所、上海市高血压研究所和浙江大学医学院协办。主要报道心脑血管病学术领域领先的科研成果和临床内、外科诊治经验，以及密切结合心脑血管病防治及临床有指导作用的基础理论、新技术、新知识、新经验，是广大临床医务人员的良师益友。

肺部感染是脑出血此病的重要并发症，不但增加患者痛苦及医疗费，而且是此病的重要致死原因之一，而误吸又是导致肺部感染的重要起因，做好急性期呼吸道管理预防和减少误吸的发生，保持气道通畅，对促进脑功能的恢复及降低死亡率是十分重要的。

1临床资料

本科于2009年5月—2010年5月共收治脑出血患者68例，男42例，女26例，发生误吸致肺部感染者32例。

2护理方法

2.1转运途中护理脑出血患者早期伴昏迷者较多，由于意识障碍，吞咽及咳嗽反射减弱或消失，颅内压增高发生频繁呕吐，为保持呼吸道通畅患者应取侧卧位或平卧位头偏向一侧，口角位置放低，利于分泌物引流，家属和急救人员应尽早清理患者口鼻腔呕吐物和分泌物，对避免和减少误吸有重要意义。

2.2入院后呼吸道早期护理立即吸痰并吸尽口鼻腔呕吐物及分泌物，必要时插管吸尽气道内的分泌物和呕吐物，上胃管胃肠减压，禁食，抬高床头15°～30°，必要时上口咽通气导管便于吸痰和保持气道通畅。

2.3人工气道的护理

2.3.1严格无菌操作特别是在有创性操作时严格操作规程如吸痰、口腔护理等，以预防加重继发感染。

2.3.2有效清理呼吸道分泌物气管切开和气管插管患者咳嗽排痰困难，当闻及痰鸣音时，应及时清除气道内的痰液，痰液不多时也要定时吸痰，以便刺激气道引起自主咳嗽反射，痰液粘稠者，吸前应雾化吸入或气道湿化，吸痰频率不宜过高，以免损伤呼吸道黏膜，应在必要时吸痰。

2.3.3充分湿化气道每日自呼吸道丧失的水分有200～300ml。常规采用下列方法湿化：(1)间断湿化：生理盐水50ml，每日吸痰前缓慢至气道注入2～3ml，湿化液每日更换。(2)持续气道湿化：生理盐水50ml用微量注射泵持续2～5ml注入气管切开或气管插管内，根据痰液粘稠度调节速度。

2.3.4气管切开患者护理气管切开者每8h 1次进行气管切开护理，清洗消毒气管内套管，每次清洗时用盐酸氨溴索(沐舒坦)雾化吸入15～20min，每日更换气管切口外纱布块，随时保持清洁。气管插管者每日口腔护理2次，保持插管位置正确，及时吸尽口鼻腔分泌物。

2.3.5保持病室空气新鲜室内每日通风，每日行空气消毒，保持病室空气新鲜，菌落总数控制在≤200cfu/m2。

2.4进食护理严格掌握进食方法及时间，吞咽障碍者，早期禁食，采用静脉补液，发病后3天可给鼻饲流质，少量多餐，待意识恢复，吞咽障碍消除时再改为由口进食。鼻饲前应事先检查胃管是否在胃内，同时注意鼻饲液的温度，不可过高，速度不可过快，鼻饲前吸净痰液，鼻饲后短时间内不搬动病人，尽量不吸痰，以免引起反射性呕吐，可采用营养泵缓慢滴注。

2.5氧疗护理在呼吸通畅的情况下保持低流量给氧1～3L/min，据血气分析调节，通气不足者可给予呼吸机辅助通气。

2.6肺部体疗翻身拍背2h 1次，清醒合作者鼓励深呼吸示教并协助有效咳嗽、咳痰，注意保暖，尤其在冬季，听诊肺部呼吸音，观察痰液性质、颜色和量，定期做痰培养和药敏实验，据结果合理应用抗生素，定期拍胸部X线片。

3结果

通过早期细心并系统的呼吸道管理，本组32例脑出血发生不同程度误吸致肺部感染者在1～4周症状得到有效控制，为患者早期恢复和良好的预后起到了极大作用。

4讨论

临床资料表明脑出血发生误吸致肺部感染的发病率极高，但如果从脑出血伴昏迷时就注重呼吸道管理，尽量保持呼吸道通畅，减少误吸的几率和误吸量，加强各环节气道的护理如：转运途中、入院即刻、人工气道形成时及进食等前后各环节的护理对肺部感染的恢复起到了至关重要的作用，也可大大降低误吸致肺部感染的死亡率，为患者早日康复创造了有利条件。

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