肝硬化的中西医结合护理

来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-11-23 11:18

肝硬化是一种比较常见的慢性疾病，大部分肝硬化是由肝炎引起的，肝硬化还会引起腹水、肝癌等严重的疾病，威胁人的健康，本文主要对中医治疗肝硬化的方法和效果进行了分析与探讨。

《肝胆胰外科杂志》是肝胆胰外科专业的学术性期刊。办刊方针是：贯彻党和国家的卫生工作方针政策，贯彻理论与实践、普及与提高相结合的方针，反映我国肝胆胰外科的新进展、新动向，促进学术交流。主要刊登我国肝胆胰外科方面的理论研究、临床研究、实验研究成果的论文，临床病理讨论、病例分析、短篇报道、病例报告，以及有实际指导意义的述评、专题讲座、文献综述、国外期刊文摘等。

进食时要充分咀嚼，避免粗糙、生硬的食物划伤消化道引起出血，合并上消化道出血时，应暂禁食水。腹水护理。监测患者腹水进展情况，每晨测腹围1次，记录好24小时出入量，限制液体及钠盐的摄入，摄入足量富含蛋白质、维生素的饮食。大量腹水或腹部胀满严重的患者，应取半卧位，减少活动。腹腔穿刺放腹水时应先作好病人解释工作，以取得合作，并嘱患者排空膀胱，以免穿刺时受到损伤;腹穿时患者宜坐位或半坐位，放腹水的速度不宜太快，第1次放腹水不应超过3000ml，放后扎紧腹带，注意有无异常情况发生，以便及时报告医生处理[2]。

1中医辨证施护

(1)湿热蕴结型。腹水形成较快，两胁胀痛，腹部膨满，心烦口苦，纳呆胸闷，目黄，小便黄，舌红苦黄腻，脉弦。施护原则是舒肝解郁，清热利湿。护理上应保持病室空气新鲜，清凉通风，整洁安静;腹胀严重者取半卧位休息;酒属湿热之品，饮之可助湿生热，故应严格戒酒;忌辛辣食品，宜食营养丰富、清淡易消化的利湿之品，多食蔬菜水果，如西瓜、西红柿、橙子、冬瓜、黄瓜及白糖绿豆粥、红小豆薏米粥等。热邪轻者，可食牛奶、豆浆、蜂蜜、鲜鱼、瘦肉、鸭汤等。

(2)气滞水郁型。腹部膨满，两胁胀痛，纳呆，腹胀食后加重，舌苔白腻，脉弦滑。施护原则是舒肝理气，健脾利水。因血得热则行，故护理时应注意保暖。还应注意保持心情舒畅，使气机条达。此型患者应进食营养丰富、易消化的温补之品，如红枣、龙眼肉、黄芪、山药等补气生血之物，以增强自身抵抗力。食道胃底静脉曲张者忌粗糙、生硬之品。严格控制钠盐摄入，可食用赤小豆鲤鱼汤以利水渗湿、健脾消肿。肝脾肿大者可食用桃仁粥、山楂粥、紫菜萝卜汤等。小便少而不畅者，可针刺关元、肾俞、中极等穴。

(3)脾肾阳虚型。腹大胀满，双下肢浮肿，神疲乏力，食少纳呆，畏寒肢冷，脘腹胀闷，尿少便溏，舌淡苔少且白滑，，脉沉细。施护原则健脾温肾，行气利水。护理时应注意室温应偏高，阳光充足，嘱患者根据病情适当活动，多晒太阳。饮食忌生冷瓜果等凉性食物，宜食温热之品，如鸡汤、鳝鱼、羊肉等。少食姜、葱、蒜、辣椒、桂皮等，也有健脾通阳之效。腹胀重者，艾灸足三里、神阙穴，隔姜灸，每次30分，每天1～2次，以温中散寒、健脾益气[3]。

(4)肝肾阴虚型。腹胀膨满，面色晦暗，形体消瘦，头晕耳鸣，心烦易怒，口苦咽干，小便短少，大便干结，舌暗红无苔，脉沉细而数。施护原则为滋阴养肝、利水消肿。护理时病房应安静凉爽、湿润向阴。饮食应节制，不宜过食油腻。应忌煎炸、辛辣燥热之品，宜选滋补肝肾、健脾开胃之物。如核桃、木耳、黑芝麻、冰糖莲子羹、枸杞粥、清炖甲鱼等。

(5)服药护理。患者免疫力尚可时，用十枣汤进行攻逐，效果甚好。逐水剂使用时应注意:甘遂、芫花、大戟要研末分装，严格掌握用药剂量，通常使用3～5天，不可过量。甘遂等药如用水煎，攻逐效果消失。掌握中药煎药方法和注意事项，对脾肾阳虚及气滞水郁型患者，中药汤剂应温服;肝肾阴虚及湿热蕴结型患者用逐水药时，应晨起空腹用枣汤送服，服后患者常排水样便，排5～6次即止，服药前应先向患者作好解释，避免引起患者不必要的恐慌。若患者便次过多或剧烈腹痛，冷汗出，要及时通知医生处理。

2结果

(1)疗效判定。显效:临床症状完全消失，肝功能恢复正常，B超示腹水消失。有效:临床主要症状消失或明显好转，肝功能好转，B超示腹水减轻50%以上而未完全消失。无效:临床症状、肝功无变化，B超示腹水无减轻或加重。

(2)结果。72例中显效、有效54例(占75%)，自动出院12例(占16.67%)，无效(包括死亡)6例(占8.33%)，总体疗效满意。

3体会

肝硬化失代偿期腹水病人病情重，治疗难度大，护理工作在该病的治疗、转归、预后中也起着至关重要的作用。研究结果表明，对肝硬化腹水患者除进行常规基础护理外，中西医结合辨证施护可提高临床疗效，减轻患者痛苦，延长生存期、提高生活质量。

临床医学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登临床医学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、临床医学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有临床医学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。