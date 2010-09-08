脊髓栓并发症的特征与影响
来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-11-23 11:33
脊髓栓是一种多发于儿童的综合性疾病，脊髓栓的疼痛症状为放射痛，严重的会出现下肢无力行走困难，儿童多会出现尿失禁的症状，本文主要分析了脊髓栓综合征的特征，并提出了治疗方法，分析其治疗效果。
《河北医学》杂志编辑委员会由省内六十名、北京十余名业内专家组成，承担文稿的审阅工作。杂志社设有编辑部、发行部、广告部、财务部，各部均由各专业人员组成。编辑部人员组成：高级专业技术职务三人、中级技术职务二人、初级技术职务三人。
1材料和方法
1.1材料本组病例为我科10年来收治的脊髓栓系综合征患者89例,男性48例,女性41例。年龄1~41岁(平均10.2岁)。根据是否接受过CMC分组,A组:接受过CMC,30例;B组:未接受过CMC,59例。
1.2方法
(1)CMC:包括长期参加我科开办的脊髓损伤、脊髓栓系综合征家庭学习班(主要讲解此类疾病的特点、治疗重点、并发症的发生及防治、病人的身心健康、家庭康复的意义等。每次根据学员的反馈,及时调整讲解重点,纠正不正确的康复操作及思维);定期来我科脊髓损伤、脊髓栓系综合征专科门诊复查,必要时行尿流动力学等检查,调整治疗方案。
(2)入院患者:详细询问既往诊治过程,是否参加过我科开办的脊髓损伤、脊髓栓系综合征家庭学习班及参加情况;详细检查肢体运动、感觉情况、软组织损伤情况(神经性溃疡及压疮);行尿流动力学、泌尿系造影、尿培养等检查。
(3)统计学方法采用X2检验对2组病例各并发症发生率进行统计学检验。
2结果
2.1A组病例各并发症发生情况
神经性溃疡2例(6.67%)分别位于第1跖骨基底部跖面和第5跖骨基底部外侧;压力性褥疮3例(10%),其中2例位于骶尾部,1例位于坐骨结节;运动介助包括5例(16.67%),其中2例小腿支具,2例持拐,1例轮椅;尿道感染5例(16.67%)(临床症状和中段尿培养均达诊断标准);上尿道扩张2例(6.67%)(诊断依靠上尿道造影)。
2.2B组病例各并发症发生情况
神经性溃疡11例(18.64%),其中5例位于第5跖骨基底部外侧,3例位于第1跖骨基底部跖面,2例位于足跟部,1例位于第1趾背面;压力性褥疮22例(37.29%),其中13例位于骶尾部,5例位于坐骨结节,3例位于大转子,1例位于胫骨结节;运动介助11(18.64%)包括4例小腿支具,2例持拐,2例轮椅,2例学步器,1例长期卧床;下尿道感染31例(52.54%);尿道扩张12例(20.34%),下尿道感染和尿道扩张诊断同A组。
3讨论
脊髓栓系综合征(CTS)多由先天性脊柱裂、脊髓纵裂、硬膜内或外脂肪瘤等畸形(原发性CTS)或腰骶部脊髓脊膜膨出修补术及其他脊柱脊髓手术后脊髓粘连(继发性CTS)引起,常导致终丝增粗和圆锥低位固定,由于生后脊髓脊柱发育不平衡,造成脊髓牵拉、压迫,发生缺血缺氧改变,多累及腰骶段,故临床多表现为大小便及双下肢功能障碍[4]。由于肢体失神经支配或支配异常。肢体感觉减低、皮肤失神经营养、对持续或反复受压耐受降低等因素致肢体末端或骨性突起处稍受冷热、外伤或压迫即可导致神经性溃疡或压力性褥疮。而膀胱的失神经支配或支配异常常导致逼尿肌和括约肌失调、膀胱压力增加,易出现下尿道感染或继发上尿道改变。故脊髓栓系综合征患者软组织和泌尿系的并发症发生率高,本研究的结果亦说明了这点。我们通过综合性医学护理(CMC)A组软组织和泌尿系的并发症发生率明显低于B组,这说明综合性医学护理(CMC)能降低脊髓栓系综合征患者并发症。
CMC过程中,首先让病人及家属认识到可能发生并发症的机制,并针对性的进行有效防治,如神经性溃疡及压力性褥疮主要发生原因,可协助病人勤翻身,每2h变换体位1次,对受压处进行按摩,骨突处放气圈,使用防褥疮气垫,同时肢体末端避免过冷及过热刺激,穿宽松鞋,避免长时间的活动和行走等。对预防下尿道感染及上尿道扩张,若尿流动力学检查发现膀胱压力增加,则可定期行间歇性清洁导尿,必要时可短期留置尿管,此过程中注意定期更换尿管及加闭尿管,训练膀胱功能,多饮水。同时定期复查尿常规及尿流动力学检查,及时发现问题,针对不同情况给予处理,必要时行尿道切开膀胱成形等手术,以降低上尿道损伤的发生率。同时对病人进行有效的心理护理,给予心理支持,让患者树立长期与疾病作斗争的信心。在此研究中,A、B2组之间的运动介助发生率无显着性差异,这说明CMC并不能改变疾病本身的进程,为预防疾病的发展,还尽快需要手术松解等治疗。
综上所述,综合性医学护理(CMC)对脊髓栓系综合征患者疾病本身无明显影响,但可明显降低其并发症发生率,对提高患者的生活质量有重要意义。
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