中药治疗糖尿病的疗效
来源：中国鸣网位置：临床医学论文时间：2016-11-29 13:39
糖尿病是一种慢性疾病，实践表明，中医治疗糖尿病有比较好的临床效果，但由于糖尿病的病因有多种，治疗方式也有所不同，中医治疗方法也就有不同之处。
《中国糖尿病杂志》(《中华糖尿病杂志》)为月刊，以从事糖尿病临床和基础方面工作的医、教、研及糖尿病并发症的相关专业的各级医务人员为读者对象，以报道糖尿病专业及相关领域临床治疗和基础研究最新成果为题，并相应介绍国外该领域的最新研究进展。
糖尿病在中医中属于消渴病范畴，《内经》亦称为“消瘅”，《灵枢·五变》篇载：“五脏皆柔弱者，善病消瘅”，《素问·奇病论篇》载：“夫五味入口，藏于胃，·····此肥美之所发也，此人必食甘美而多肥也，肥者令人内热，甘者令人中满，故其气上溢，转为消渴。”消渴是因三焦燥热偏胜、阴津虚耗、水谷输布失常所致口渴多饮、消谷善饥、尿量频多或尿浊有甜味、形体逐渐消瘦为主要特征的疾病。目前中医界普遍认为糖尿病的病机主要在于阴津亏损，燥热偏胜，而且以阴虚为本，燥热为标，病延日久，气阴两虚，气虚可致瘀，阴血煎熬为瘀而有淤血。
中医在治疗糖尿病方面有着独特的优势，但因糖尿病临床辩证复杂，不同的病例病因病机不尽相同，因此治疗方法存在很大差异，所运用的方剂也有很大差别。但究其根本糖尿病属于消渴病范畴，所以大致可分为以下五个方面：
1、滋阴
糖尿病以阴虚为本，虚多实少，故当治其本，以滋阴为主。
生地—石斛：生地清热凉血生津，石斛养阴生津益胃，两药相须为用，更增养阴生津之效。李真治疗消渴初期用白虎汤加味
花粉—生地：花粉甘寒，入肺胃二经，清热生津，润燥止渴，生地养阴清热凉血。二药功用相近，相须为用，功效益彰。祝氏治疗糖尿病尿糖不减者，重用此药对;，李氏等治疗糖尿病阴虚亏损者，王氏自拟阴虚消渴汤治疗糖尿病肾病，伍新林治疗阴虚亏损型糖尿病肾病，李长春自拟消渴降糖方，均用此药对。
枸杞—桑葚：枸杞补肾益精，养肝明目，补血安神，生津止渴。桑葚补血滋阴，生津止渴，肝肾同源，精血互生，两药相须为用，充分发挥滋阴养血之功。张氏治疗糖尿病人血糖偏高，久治难降者重用此药对，庞氏自拟益肾活血利湿降糖方治疗糖尿病气阴虚损、夹瘀夹湿型用此药对。
生地—山茱萸：生地滋阴补肾清热，山茱萸补益肝肾、涩精固脱，两药合用补肾固肾，滋阴清热。张锡醇《医学衷中参西录》中滋饮中用此药对。李氏治疗糖尿病阴虚亏损型，王氏自拟阴虚消渴汤治疗糖尿病肾病，吴氏治疗糖尿病肝肾阴虚型，均用此药对。
天花粉—石斛：天花粉清热生津，消肿排脓，《本草汇言》谓其“治渴之神药”，石斛生津养胃、滋阴清热。两药合用，滋阴止渴之力尤强。邹氏用此药对，能有效控制糖尿病口干欲饮，舌红少苔的症候。
2、清热
糖尿病除阴虚外，亦有燥热偏胜，杨士瀛《仁斋直指方·消渴》曰：“热蓄于中，脾虚受之，伏阳蒸胃，消谷善饥，饮食倍长，不生肌肉，此渴以不甚烦，但欲饮冷，小便数而甜”。故除宜清热。
黄连—元参：黄连苦寒清热，但苦寒直折易化燥伤津，故以清热生津之元参伍黄连，取长补短，共奏其效。杨氏治疗糖尿病餐前高血糖型，加用此药对，李氏治疗阴虚亏损型糖尿病肾病用此药对。
桑白皮—地骨皮：桑白皮甘寒，泻肺平喘，利水消肿，地骨皮能清热凉血，补阴退蒸。两药相伍，清肺热，泻肺火，散瘀血，退骨蒸，气血双清。张氏治疗糖尿病口干热燥，上消症状明显者用此药对。
3、健脾
《灵枢·本脏》曰：“脾脆，则善病消瘅易伤”，《医学衷中参西录》提出：“糖尿病····其证起于中焦，是诚有理，因中焦萃病，而累及于脾也”。所以糖尿病的治疗亦注重健脾。
黄芪—山药：黄芪善补中气，且能健脾升清阳以止渴，山药甘平，健脾益气，固肾涩精，两药相配，健脾益气涩精，气阴兼顾。李氏治疗糖尿病气阴两虚型，王氏自拟黄芪消渴汤，沈氏治疗糖尿病性肠胃植物神经病变，吕氏治疗糖尿病肝肾阴虚和阴阳两虚型，邹氏等治疗2型糖尿病Ⅲ、Ⅳ期患者，董氏治疗血瘀型糖尿病均用此药对。
苍术—元参：苍术辛温，健脾燥湿，元参咸寒，滋阴降火，清热解毒，两药相伍，既能健脾敛精助运化，又能滋阴清热，以降血中伏火，使水升火降、中焦建运，气复津回。李氏治疗糖尿病血糖升高、尿糖阳性者，董氏治疗血瘀型糖尿病，用此药对。
4、化瘀
脾虚无以运化水液，故多痰湿瘀滞;《灵枢·五变》曰：“血脉不行，转而为热，热则消肌肤，故为消瘅”，且糖尿病病程缠绵，久病入血入络，故亦有瘀血为患。治疗糖尿病，也要注意祛瘀的运用。
丹参—葛根：丹参凉血化瘀，祛瘀生新，葛根轻扬发散，生津止渴，两药相伍，能祛血中之瘀，清血分之热，生津止渴以润筋脉。李长春自拟消渴降糖方治疗糖尿病，沈氏治疗糖尿病后期气阴两虚、血脉淤滞者，邹氏等治疗2型糖尿病Ⅲ、Ⅳ期患者，董氏治疗血瘀型糖尿病，马氏以糖肢宁胶囊I号治疗糖尿病周围神经病变，均用此药对。
益母草—泽泻：益母草活血调经、利尿消肿，泽泻利水渗湿、泄热通淋。两药相配，活血利水，且祛肾瘀。赵氏述李真教授治疗糖尿病病程迁延，气机阻滞、血行不畅、水湿内停用防己茯苓汤加减，王氏自拟黄芪消渴汤治疗糖尿病肾病，伍新林治疗糖尿病肾病阳虚水泛证患者,吕氏治疗肝肾阴虚型糖尿病，侯刚等用健脾养阴、清热解毒、活血利尿法治疗糖尿病，杨霓芝等用经验方治疗阳衰湿浊瘀阻型糖尿病肾病均用此药对。
三七—血竭—水蛭：三七活血化瘀、理气止痛，血竭活血破血，水蛭破瘀通络。
三药相配，破血化瘀之力强，且具入络搜瘀之功。张氏治疗糖尿病久病入络，瘀阻重症者，用此药对活血化瘀通络。
鬼箭羽—地骨皮：鬼箭羽善入血分，破血散结，地骨皮能清热凉血，补阴退蒸，《圣济总录》谓其治疗“消渴日夜饮水不止、小便利”。两药合用，功能破血化瘀，兼清血分之热。邹氏治疗糖尿病重用此药对。
丹参—川芎：丹参凉血化瘀，川芎通达气血，为“血中之气药”。两药合用，化瘀之力强，且能凉血清热。王氏自拟黄芪消渴汤，邹氏等治疗2型糖尿病Ⅲ、Ⅳ期患者，马茂芝以降糖通络汤治疗糖尿病，韩氏以圣愈汤加减治疗2型糖尿病，黄氏以补阳还五汤加味治疗糖尿病周围神经病变，均用此药对。
5、温肾阳
王焘《外台秘要》认为：“消渴者，原其发动，此责肾虚所致也····腰肾既虚冷，则不能蒸于上，谷气则尽下为小便也，故味甘不变。”《景岳全书·三消干咳》曰：“阳不化气，则水精不布，水不得火，则有降无升，所以直入膀胱而饮一溲二，以致泉源不滋，天壤枯涸者，是皆真阳不足，火亏于下之消症也。”所以糖尿病亦注意稳补肾阳。
淫羊藿—雄蚕蛾：淫羊藿能温肾阳，补命门之火，雄蚕蛾为血肉有情之品，具温补肾精、壮阳事之功，两药合用，相得益彰，共奏温肾阳，益肾精，助阳起痿之功。张氏以此药对治疗糖尿病以性功能障碍为主症者。
淫羊藿—仙茅：淫羊藿淫羊藿能温肾阳，补命门之火，仙茅温肾壮阳、祛寒湿、强筋骨。两药合用增强温肾壮阳，补肾祛湿之力。赵氏以此药对治疗糖尿病肾病合并冠心病或兼见阳痿者，白氏以柔肾降糖方治疗糖尿病亦用此药对。
药对是在临床运用中得出的药物组合，合理运用可达到事半功倍的效果。所以这里总结了常用的药对，希望能对糖尿病的中医药临床治疗起到帮助。
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