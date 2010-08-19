真空冷冻干燥技术在生物制药中的应用

来源：中国鸣网位置：药学论文时间：2016-10-13 14:43

近年来，生物制药技术发展迅速，受到了医学界的关注与认可，尤其真空冷冻干燥技术更是引起业界的广泛关注，真空冷冻干燥技术处于起步阶段，未来的发展前景被业界广为看好，但是也有一些需要注意的技术问题。

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真空冷冻干燥技术作为一种新型生物技术，在多个领域受到了青睐。其在医学界中的应用尤其广泛，多种药物可利用该技术完成制造。利用真空冷冻干燥技术完成制药工作不仅能够保证药物的质量，也能提升其稳定性。目前，真空冷冻干燥技术仍处于发展阶段，对其进行深人研究有利于技术的进一步发展。

1 真空冷冻干燥技术概述

1.1技术概述

真空冷冻干燥技术的产生要追溯到上个世纪初页，当时该技术就已经问世，但是当时的真空冷冻干燥技术还存在诸多的缺陷，技术发展不够成熟，因此未引起科学界的关注。近年来，随着生物技术的不断发展和广泛应用，真空冷冻干燥技术重新受到了人们的关注。该技术是一种将真空技术、干燥技术以及冷冻技术结合在一起的综合型技术，应用的范围很广，在生物制品的保存上发挥着重大的作用。目前，我国针对该技术的应用主要为药品保存和食品保鲜，该技术的应用不仅能够延长物品的保存时间，也能提高物品的活性。

1.2技术原理

真空冷冻干燥技术是一种通过升华去除生物制品中水分的技术。其工作原理为先将冷冻干燥的物品进行低温冻结，然后让物品在真空条件下完成升华，也就是由冰直接变为水蒸气，再以水蒸气的形式从物品中排出，完成物品的干燥。需要进行冷冻干燥的物品在经过处理后被送至速冻仓，冻结后再送人干燥仓，在完成脱水后送至包装车间，完成最后的包装工作。真空冷冻干燥技术的应用能够保证物品迅速被冷冻，提升了油水分离的效果，具有节能、精确、操作便捷等优势。

2 真空冷冻干燥技术在生物制药中的应用

2.1真空冷冻干燥技术的应用背景

生物技术的不断发展为生物制药产业带来了崭新的发展前景，越来越多的新型药物l皮研制出来，这些药物在疾病的治疗上起到了重要的作用。但是生物药品对制造环境的要求相对苛刻，真空、低温、干燥等环境条件必须得到满足。同时生物药品对保存的条件也提出了一定的要求，这些限制因素阻碍了生物制药技术的发展。真空冷冻干燥技术的出现在很大程度上解决了这一问题，该技术具备的优越性能极大的促进了生物制药行业的发展。

2.2冻干机性能的选择

冻干机就是指为物料提供冷冻环境的设备，该设备主要用于制造生物制品和存放生物制品。随着生物技术的不断发展，越来越多的企业投人到冻干机的制造行列中，这种现象虽然丰富了制药厂的选择，但也使市场环境更加混乱。因此制药厂在选择冻干机时，一定要对其整体性能进行全面的检测，确保设备符合生产的需要。对设备的真空绝对程度、温度范围进行查看，在确保设备合格后再将其投人到生产工作中去。

2.3真空冷冻干燥技术的应用过程

2.3.1孩冻阶段

在这一阶段要将原料进行冻结处理，使原料的温度迅速降低到共晶点之下，为下一阶段的工作做出充分的准备。由于原料内部的成分冻结温度有所不同，因此必须找到其同时冻结的温度，也就是原料的共晶点。在冻结过程中，必须对冻结的时间和冻结的速度进行合理的控制，避免冻结不彻底等现象的发生。冻结速度的快慢会影响到物料内部冰晶的大小，而冰晶的大小又会影响到生华的效率，因此要对冻结的速度做出严格的规定，在一般情况下，可将冻结的时间设定为1至3小时，以此来保证物料的彻底冻结。

2.3.2升华阶段

这一阶段是物料完成干燥的主要阶段，此阶段的目的是将物料中的冰晶升华，在不见水的前提下完成物料的干燥工作。一旦此过程冰晶发生溶化，则冷冻干燥过程宣告失败。物料的升华必须要满足两个条件，一是要保证该过程冰晶不能出现溶化，二是要保证冰晶周围的水蒸气必须要比冻结点的饱和蒸汽压低。升华干燥既能使带走物料中的水蒸气，也能在很大程度上加快干燥的速度。在干燥的过程中，要连续不断的为升华工作提供热量，对供热的温度和气压进行严格的控制，保证干燥工作的顺利进行。升华阶段的时间根据产品的时间而有所不同，在工作中还应视具体情况来决定。

3 结语

真空冷冻干燥技术作为一种新型的生物技术，其在生物制药领域得到了广泛的应用。该技术包括预冻阶段、升华阶段和解析干燥阶段。物料经过这几个阶段的处理后，其中的水分能够全部被除去，保证了干燥工作的质量。在真空冷冻干燥技术的应用上，要对其应用条件进行合理的分析，选择符合生产条件的冷冻设备，从根本上保证冷冻干燥工作的质量。

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