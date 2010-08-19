降糖药二甲双胍的临床效果

来源：中国鸣网位置：药学论文时间：2016-10-14 10:49

糖尿病的主要特征就是血糖高，降血糖在糖尿病的治疗中很重要，即便没有糖尿病血糖的控制对我们的健康也不容忽视，控制血糖除了患者自身的生活习惯饮食习惯以外，药物控制也是不可或缺的，二甲双胍降糖药就是一种十分有效的降糖药。

《中国糖尿病杂志》(《中华糖尿病杂志》)为月刊，以从事糖尿病临床和基础方面工作的医、教、研及糖尿病并发症的相关专业的各级医务人员为读者对象，以报道糖尿病专业及相关领域临床治疗和基础研究最新成果为题，并相应介绍国外该领域的最新研究进展。所刊文章强调其科学性和先进性，特别注重临床论著上的实用性和可读性，及对有关医务人员的参考价值，并在报道最新基础研究的同时，指导更新的研究方向。

糖尿病是一种内分泌-代谢综合症，治疗药物包括降糖药和抗糖尿病药，作用机制各异，而二甲双胍降糖药独树一帜，本文总结其优势。结果与结论 二甲双胍降糖药并非刺激胰岛β细胞分泌胰岛素，受累与胰岛功能与细胞作用，可降低糖和血红蛋白，降低血脂，减少诱发心肌梗塞的风险，可作为肥胖和超重的2型糖尿病者的一线用药。

糖尿病是由遗传和环境因素及免疫机制共同作用而引起的一种内分泌代谢异常综合症。中国是世界上糖尿病高发的国家之一，加上中国方式的改变如饮食无节制、缺乏体育锻炼、生活紧张、肥胖等，这些因素使糖尿病的患者迅速增多。目前，我国有糖尿病患者约4000 万(其中2 型占97%)，并以每年新增100 万的速度增长[1]。随着对糖尿病的不断认识，降血糖药被广泛用于临床，并取得了临床认可。而二甲双胍降糖类在其中独树一帜，本文总结其临床优势。

1 糖尿病治疗的回顾

糖尿病的药物治疗基于糖尿病者的两个主要代谢异常环节：即胰岛素抵抗和胰岛素分泌功能受损。其治疗药物包括降糖药和抗糖尿病药，前者包括胰岛素、胰岛素类似物、磺脲类药，主要替代或促进胰岛素的分泌;后者包括双胍类药、胰岛素增敏剂、α-葡萄糖甘酶抑制剂、一氧化氮合酶抑制剂、胰升血糖受体拮抗剂、β3受体拮抗剂、肾上腺素α2受化体拮抗剂、糖原异生抑制剂和钒化合物等，主要对抗糖尿病者糖代谢的各种障碍。

2 二甲双胍的作用优势

双胍类药的应用源于上世纪50年代，当时首例药物苯乙双胍(又称降糖灵)，苯乙福明，但苯乙双胍服用后可使血乳水平升高27%～52.2%，成为在国外被淘汰的原因。1985 年7 月由澳大利亚Alphaphar公司研制的二甲双胍上市，广泛应用于内分泌临床，被推荐用于非肥胖者的首选药，此外，美国近期被批准用于儿童和青少年糖尿病者应用。迄今已有多个商品问鼎如格华止、迪化糖锭、美迪康等。

3 归纳双胍类药的作用优势

3.1 二甲双胍的作用机制与磺脲类不同。其不刺激胰岛β细胞分泌胰岛素，不受累于胰岛功能与细胞作功，可降低糖合血红蛋白。但能帮助糖尿病患者充分利用内源性胰岛素，故对胰岛素依赖型患者也可与胰岛素合用。本品可促进周围组织中糖的无氧酵解，增加肌肉等组织对葡萄糖的摄取和利用，抑制肝内糖异生，降低肝糖的输出，抑制或延缓葡萄糖在胃肠道的吸收，提高或改善外周细胞对胰岛素敏感性，促进胰岛素与胰岛素受体的结合，增加胰岛素对血糖的清除作用。

3.2 二甲双胍可降低糖和血红蛋白，英国所作的1项前瞻性研究证实：二甲双胍具有降低HbAIC的能力，与磺脲类药和胰岛素相同但不增加体重。在美国双胍类药还被证实：可预防或延缓IGT进展为糖尿病。

3.3 可抑制餐后高胰岛素症，同时具轻度降低血胆固醇、三酰甘油酯、低密度脂蛋白和其他脂质，增加纤维溶活性，降低血小板凝集，降低血管的通透性，对抗动脉粥样硬化的作用。更重要的是，其为唯一减少心血管事件和死亡率的降糖药，可改变心血管的危险因素。其表现在抑制血管炎症反应，抑制细胞因子介导的IL-1β激活和血管内皮细胞、平滑肌细胞和巨嗜细胞、释放促炎症细胞因子IL-6、IL8。不仅降低大血管并发症，且可降低微血管并发症。

3.4 2型糖尿病和胰岛素抵抗是心肌梗死的诱发因素，1 项为期56 个月的临床研究，初始应用噻唑烷二酮类联合二甲双胍，或单独应磺酰脲类降糖药，结果证实：联合应用双胍类可显着减少心梗发生的风险，相对于磺酰脲类降糖药组，出现心梗的风险为0.33，二甲双胍不导致低血糖和体重增加，不良反应小，服后血乳酸升高率仅为77%～9.2%。

近期由国内研制的二甲双胍胃膨胀滞留缓释片将药物制成适合吞咽的椭圆形片剂，进入胃液后，体积膨胀，迅速的伸展至抵抗胃排空的尺寸，从而延缓胃中的停留时间。使药物恒定、平稳、持续的释放递送到胃肠上部的吸收位置，可延长药物作持续用时间，减少服用次数和对胃肠道的刺激，增加患者的用药依从性。因此，二甲双胍降糖药物在临床应用上优势明显值得推广。

参考文献

[1] 张庆,胡敏燕.门诊患者降糖药使用情况分析[J].中国医院药学杂志,2005,25(10):980

上海第二人民医院.二甲双胍治疗磺酰脲类药无效的2型糖尿病者结果[J].中国新药与临床杂志,1997,(6):346.

吴林华等盐酸二甲双胍缓释片的生物等效性评价[J].中国药学杂志,2006,414(3):214.

药学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登药学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、药学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有药学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。