合理使用抗生素的必要性

来源：中国鸣网位置：药学论文时间：2016-10-14 11:12

抗生素是一种消灭非病毒性细菌的常见药，我国也是抗生素药物生产大国，但是许多人群滥用抗生素导致身体出现一些问题，而且在临床使用中已经显现了许多副作用，因此，应当合理使用抗生素，否则将对我们的身体健康带来不利影响。

《中国药物评价》药学期刊，本刊于2011年12月由国家新闻出版总署批准，由国内优秀医药检索性期刊《中国药学文摘》转刊而来。本刊的宗旨是:依据国际、国内临床用药特点和用药趋势，致力于上市药物的评价研究。涉及中西成药和药物评价研究各专门领域(包括基础药学、临床药学、药物经济学和药物政策等)。

随着人们生活水平的提高，人们对健康的要求也越来越高。在选用抗生素时，往往走入误区，认为药物越贵越好，越新越好，然而不正确的使用，更加重了耐药细菌的急剧增长。另一方面由于抗生素在临床上应用量大、品种多、更新快、各类药品之间相互关系复杂，联合用药日趋增多，预防用药日趋广泛。因此临床上抗菌药物的不良反应发生率及耐药性仍逐年上升势头。在这种社会环境下，合理使用抗生素显得尤为重要。

1合理使用抗生素的基本原则

合理使用抗生素的临床药理概念为安全有效使用抗生素，即在安全的前提下确保有效，这就是合理使用抗生素的基本原则。

2 如何合理使用抗生素

2.1确定病原菌

尽早从患者的感染部位、血液等取样培养分离致病菌，并进行药物敏感试验，有针对性的选择抗生素。

2.2 抗生素的选择

抗生素使用合理与否，关系到治疗的成败。在选择用药时，必须考虑以下几点.

2.2.1首先要掌握抗生素的抗菌谱 各种抗生素都有不同的作用特点，因此所选的药物的抗菌谱务必使其与所感染的微生物相适应，否则就无的放矢，既浪费钱财，又延误病情。

2.2.2 抗生素疗效与不良反应的轻重权衡：大多数抗生素都或多或少地有一些与治疗目的无关的副作用或其他不良反应，以一般来说，应尽可能选择对病人有益无害或益多害少的药物，因此在用药时必须严格掌握药物的适应症，防止滥用药物。比如肾功能减退应避免使用主要经肾排泄的而对肾脏有损害的抗菌药物;肝功能减退应避免使用主要经肝代谢而对肝脏有损害的抗菌药物;对新生儿、儿童、孕妇和哺乳期妇女等特殊人群应选用安全的抗菌药物。

2.2.3 联合用药 联合用药可能使原有药物作用增加，称为协同作用;也可能使原有药物作用减弱，称为拮抗作用。提高治疗效应，减弱毒副反应是联合用药的目的，反之，治疗效应降低，毒副反应加大，会对患者产生有害反应。目前，一般将抗生素分为四大类型，第一类为繁殖期杀菌药(Ⅰ)，如β-内酰胺类抗生素，第二类为静止期杀菌药(Ⅱ)，如氨基甙类、多粘菌素类抗生素等，第三类为快速抑菌药(Ⅲ)，如四环素、大环内酯类，第四类为慢速抑菌药(Ⅳ)，如磺胺类药物等。联合使用上述抗生素时，可产生协同(Ⅰ+Ⅱ)、拮抗(Ⅰ+Ⅲ)、相加(Ⅲ+Ⅳ)、无关和相加(Ⅰ+Ⅳ)四种效果，为达到联合用药的目的，需根据抗菌药物的作用性质进行恰当的配伍。

总的说来在使用抗生素时应严格掌握适应症，凡属可用可不用者尽量不用，而且除考虑抗生素的抗菌作用的针对性外，还必须掌握药物的不良反应，体内过程与疗效关系。其中发热原因不明者不宜采用抗生素;病毒性感染的疾病不用抗生素; 尽量避免抗生素的外用(如皮肤)。严格控制预防用抗生素的范围在下列情况下可预防治疗：风湿热病人，定期采用青霉素G，以消灭咽部溶血性链球菌，防止风湿复发;风湿性或先天性心脏病进行手术前后用青霉素G或其它适当的抗生素，以防止亚急性细菌性心内膜炎的发生;感染灶切除时，依据病菌的敏感性而选用适当的抗生素;战伤或复合外伤后，采用青霉素G或四环素族以防止气性坏疽;结肠手术前采用新霉素等作肠道准备;严重烧伤后，在植皮前应用青霉素G消灭创面的溶血性链球菌感染。

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