如何将现代传媒工具应用于药理教学中

来源：中国鸣网位置：药学论文时间：2016-11-22 10:58

药理学是许多医学院校相关专业必修的课程之一，药理学的教学基本上还是传统的教学模式，导致学生觉得很枯燥，学习积极性不高，这说明教学模式需要创新改革，以便提高这门课程的教学效果。

《实用医技杂志》山西省医学杂志，创刊于1994年，是山西省卫生厅主管、山西省医学会主办的专业学术期刊，以医疗卫生单位、医学院校、部队厂矿医院的医疗、医技、管理、护理人员为主要读者对象，报道医疗、医技等领域领先的科研成果和临床诊疗、医疗技术经验，以及对临床有指导作用，且与医疗、医技密切结合的基础理论研究。

运用现代化教学手段，改革药理学教学方法，提高学生的主体参与意识，发挥他们的主观能动性，实现教与学的互动。同时提高教学质量，减少教学难度，便于学生的理解和记忆，培养适应药理学发展的高素质人才。

药理学是高等医学院校学生的重要基础课之一, 是基础医学向临床医学过渡的一门主干桥梁课程。多少年来，基础医学教学基本上沿袭了传统的教育模式，即以教师为中心，以教材为中心，以教师讲、学生听为主的教学形式。学生的学习始终处于被动状态，学习的主动性得不到发挥，讲授内容主要以教材为主，脱离实际。这种教学模式培养出来的学生往往在实际工作中缺乏独立分析和解决问题的能力 。如何加强药理学课程建设 ,改革传统的教学模式和教学方法 ,积极进行知识、能力、素质三位一体的新型医学人才的培养以适应药理学的发展和培养高素质人才的需要 ,成为高等医学院校教育工作者必须思考和亟待解决的问题。

在近几年的药理学教学中,我们体会到教学存在教学时数相对少、教学内容多、教材中有些内容比较陈旧等问题。药理学涉及内容广泛、理论性强、需要掌握的内容较多 ,学生常常对药理学学习产生畏难情绪 ,缺乏主动探索和学习的积极性。针对药理学课程的特点及 21 世纪药学专业人才培养的需要 ,药理学教学应力求通过合理运用现代化传媒工具如图书馆、期刊网、多媒体、课件等, 教会学生阅读、查阅文献，在课堂教学中运用多媒体课件，可以使教学形象生动，达到化难为易的效果。充分调动学生的学习积极性 ,开拓学生的学习潜力 ,激发学生的求知、求新欲望 ,培养学生的创新意识 ,把药理学某些研究领域中的最新研究动态、所面临的难题、最新研制的新药及被社会广泛关注的医药方面的问题引入到教学中去,取得了初步成果[1～5]。

1 运用现代化教学手段，便于理解和记忆

由于电教多媒体提供了生动直观的形象，使学生产生良好的兴趣和情绪，在课堂上使用现代化教学手段，帮助他们认识事物，理解知识，使他们轻松愉快地学习，掌握和运用知识。例如，在讲解有机磷酸酯类中毒及解救药物时，先给学生看一个有机磷酸酯类中毒的临床病例，都有哪些症状，接下来提问，“有机磷中毒的病人为什么会出现上述症状?”并结合图像向学生提问，哪些是M症状，哪些是N症状和中枢症状，然后向学生提示，有机磷酸酯类是一类持久性胆碱酯酶抑制药，启发学生结合图像从作用机制上进行分析;接下来再应用药物解救，一组病例应用阿托品后，哪些症状迅速得到缓解。另一组病例同时应用阿托品和解磷定，使M症状、N症状和中枢症状都得到缓解，并用分光光度法测定体内酶浓度和活性，既形象直观，学生又记忆深刻。在期末考试中，相关内容答题的正确率达97%。

2 运用现代化教学手段，减少教学难度

在药理学教学中，有些教学内容，涉及的问题抽象，内容复杂，教学难度大，不易被学生接受。运用多媒体课件，可以使教学形象生动，学生感知鲜明印象深刻，可使教学内容具体化，达到化难为易的效果。例如，在讲解作用于中枢神经系统的苯二氮卓类药物的作用机制时，如果通过简单的抽象讲解，学生很难理解和掌握，通过做成形象的课件，计算机多媒体技术的三维演示，融文本、动画、图像为一体，可将这一重点、难点内容的讲解变得生动、形象。同时，教师可以节省大量的板书时间进行讲解和讨论。利用多媒体课件对感官的直接刺激，使知识的接受更为轻松、记忆更为深刻。在期末考试中，相关内容答题的正确率几乎100%。

3 运用现代化教学手段，增加实践机会

在整个教学过程中，除了教师，学生也是教学主体，如何调动学生学习的积极性、充分发挥学生的主观能动性，扩大课堂活动面，减少教师对学生的控制和束缚，使学生摆脱被动局面，积极地投入到整个课堂活动中，成为课堂教学的主体，是教学的成功因素。药理学中呼吸系统药、消化系统药是临床常用药，内容较多、作用机制相对简单，把这部分内容分成几个部分，学生分成小组，鼓励学生去图书馆、期刊网查阅参考资料，请小组同学讨论、归纳出讲稿，各组同学派代表在课堂上发言，通过这种方式的学习，可以把自学的方式引入教学中去，让学生担任课堂的“主角”，充分展现他们的才华，并使学生在学习讨论中发挥团队精神，培养学生查阅文献的能力，这样既锻炼了学生的能力，提高了学生学习的兴趣，又调动了学生学习的积极性。

4 运用现代化教学手段，提高学生的主体参与意识

药理学开设在第三学期或第四学期，学生已具备了一定的专业基础知识，我们在学期的后阶段给每个学生一个题目，鼓励学生去图书馆、校园期刊网、实验室多媒体课件查阅资料，写成2000～3000字的论文，从中挑选出立题新颖、内容丰富、不乏学科前沿理论进行交流讨论，提高学生的主体参与意识，发挥他们的主观能动性，实现教与学的互动。针对临床上抗菌药物应用最广，滥用现象比较普遍的问题，让学生通过收集资料找出问题所在，并提出解决方案。

4.1 抗菌药物的滥用表现由细菌、病毒等多种病原微生物所致的感染性疾病遍布临床各科，其中细菌感染最为常见，因此抗菌药物成为临床最广泛应用的药物之一。在抗菌药物治愈并挽救重多患者生命的同时，也出现了由于抗菌药物不合理应用导致的不良后果，如不良反应的增多，细菌耐药性增长，以及治疗的失败等，给患者健康及生命造成重大影响。抗菌药物的滥用表现在诸多方面：无指征的预防用药，无指征的治疗用药，抗菌药物的品种、剂量的选择错误，给药途径、给药次数及疗程不合理等。

4.2 抗菌药物的合理应用①尽早确立病原学诊断;确立正确的病原是合理选用抗菌药物的先决条件。②熟悉抗菌药物的抗菌谱、适应证和不良反应，根据临床用药效果调整用药方案进行治疗。③按照患者的生理、病理、免疫等状态合理用药。④预防或局部应用抗菌药物要严加控制或尽量避免。⑤选用适当的给药方案、剂量和疗程。⑥要考虑病原菌的耐药性。⑦掌握联合用药指征，以期达到协同抗菌，减少不良反应，减少细菌耐药性的产生。

通过此种教学形式，使学生拓展了视野，了解了该领域的最新研究动态，而且对国家面临的棘手问题有种紧迫感，培养他们献身科学、解决实际问题的意识。

经过我们的教学实践，学生们反映他们不仅掌握了教材中最基本的药理学内容，而且开阔了视野，了解了药理学某些领域的最新研究进展，还可以把药理学知识与一些临床所面临的问题如抗菌药物的不合理应用、常见药物中毒等联系起来，有利于培养他们学以致用、树立科研工作为解决实际问题服务的意识。运用现代化传媒工具，图书馆的利用、文献的查阅，对培养他们科学研究素质、增强创新意识和提高参与意识大有裨益。总之 ,培养具有创新精神的高素质人才是一项复杂的系统工程 ,需要我们进行不断的改革与探索。我们将认认真真、持之以恒地做好每一项教学工作 ,为培养适应时代需要的合格实用型人才而努力。

【参考文献】

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