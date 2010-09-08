药物治疗折返性心动过速的影响因素
来源：中国鸣网位置：药学论文时间：2016-11-30 13:38
折返性心动过速患者的常见症状有心悸、胸闷等，严重的可能会引起昏厥、休克等严重的后果，本文结合临床实践探讨了药物治疗折返性心动过速的临床效果。
《世界科学技术-中医药现代化》主要刊登内容:国家有关中医药现代化发展的战略部署、进展及相关政策:从药材种子选育、栽培、饮片炮制直至中药新药研究开发过程中的基础性研究成果、方法、标准等:从药材直至成药的产业化发展趋势与实践;中药系列标准规范的研究、制定与实践;中医药国际市场需求、前景,国际化的战略、政策、措施及范例，中药进入各国的途径、申报程序等;国内外有关部门中药、植物药知识产权保护的法规、现状、措施及典型实例;利用信息技术加速中医药现代化国际化;其它有关中药现代化、国际化的新观点、新理论、新方法等。
0引言
折返性心动过速(PSVT)是临床上常见的心律失常，射频消融术是治疗折返性心动过速的主要方法，但由于设备、技术、费用等原因，基层医院往往需要药物治疗. 因此，严格选择抗心律失常药物是临床医生的重要任务. 心律失常的心肌电生理[1]及抗心律失常药物和离子通道[2]的研究已有报道，心律平属Ⅰc类广谱抗心律失常药物，单一抗心律失常药物的疗效结果往往与临床疗效不符，为探讨其原因和对策，我院近5 a来对64例折返性心动过速施行单一抗心律失常药物心律平为基础，异丙肾上腺素和心得安为辅助的系列电生理研究，现报道如下.
1临床资料
心动过速患者(排除其他器质性心脏病)64(男23，女41)例，年龄14～52岁，心电图确诊为室上性心动过速. 受试前停用一切抗心律失常药物至少5个半衰期，食管心房调搏(TEAP)采用程序刺激诱发出心动过速，测诱发窗口(心动过速带)或高频刺激诱发心动过速，然后按下列步骤进行：
①诱发PSVT后缓慢静脉注射心律平70 mg用生理盐水稀释至40 mL，若PSVT被终止，立即停用心律平，否则在注射完后5 min重复静脉注射心律平，总量不超过140 mg，随即重复TEAP. 若不能诱发出持续性PSVT，取异丙肾上腺素静点，直至窦性心律比原来稳定提高20%～40%时重复TEAP.
②上述TEAP又能诱发出PSVT，被超高频刺激终止后，静脉应用心得安0.1 mg/kg，10 min后再行TEAP. 用高效刺激或程序刺激诱发出PSVT，静点药物后不能再诱发，判断有效. 以程序刺激诱发心动过速时诱发窗口宽度改变，诱发窗口缩小75%为有效，诱发窗口增加为无效. 用药后电生理检查复发为无效. 64例单用心律平显效58例，有效6例，静点异丙肾上腺素后疗效明显降低，其中34例可诱发PSVT，加用心得安后，又有2例可诱发PSVT，但诱发窗口缩小75%以上.
2讨论
评价药物疗效物过去是以自觉症状、12导联心电图及运动负荷试验等方法，长程心电图普及后，对评价治疗室性早搏的药物疗效更加精确，但对治疗PSVT药物疗效的评价仍有限制，PSVT并不经常发作，可能长程心电图也记录不到. 经食管心房调搏技术，由于能重复诱发和终止各种心动过速，因而也开创了系列性药物试验以筛选有效的抗心律失常药物，从而减少了用药的盲目性并能准确预测药物的长期疗效[3]. 一般认为电生理学研究(EPS)是选择有效抗心律失常药物的较理想方法，但经EPS证实有效的药物用于临床时，复发率达10%~40%，已有资料证明EPS结果与临床疗效不相一致的主要原因之一是循环血中儿茶酚氨水平高，逆转了药物的效应. 本试验结果表明：
①基础状态下心律平抗心动过速的疗效明显高于静点异丙肾上腺素后，提示血中循环儿茶酚氨水平升高能降低其疗效，
②适当剂量的β受体阻止剂能抵消异丙肾上腺素对抗心律失常药物效应的逆转作用，从而提高疗效. 因此认为对PSVT的预防性治疗方案宜采用食道电生理进行药物筛选，对单一药物效应能被异丙肾上腺素所逆转者，在应用单一药物基础上加用β受体阻滞剂;反之仅服一种药物即可，同时应事先证实两药合用对窦房结和房室结功能无明显抑制作用.
【参考文献】
[1] 徐有秋. 心律失常的心肌电生理研究进展[J]. 心脏杂志，2003;15(2)：165-168.
[2] 徐有秋. 心律失常的心肌电生理研究进展[J]. 心脏杂志，2001;13(2)：143-145.
[3] 胡大一. 室上性心动过速的研究进展[J]. 心电学杂志，2002;21(2)：77.
下一篇：返回列表
药学论文发表流程
中国鸣网致力于为需要刊登药学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。
中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、药学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。
本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。
如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有药学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。
凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。
鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。
相关论文阅读
- 药物治疗折返性心动过速的影响因素
- 如何将现代传媒工具应用于药理教学中
- 细菌对阳离子抗菌肽的耐药性
- 中药材如何贮藏与养护
- 合理使用抗生素的必要性
- 降糖药二甲双胍的临床效果
- 真空冷冻干燥技术在生物制药中的应用
- 药用软胶囊的制作工艺
优质期刊推荐
- 1国家级中国印刷物资商情
- 2国家级中华普通外科学文献
- 3国家级中国废钢铁
- 4国家级外科研究与新技术
- 5国家级中华人民共和国卫生部公报
- 6国家级华人世界
- 7国家级中国原子能科学研究院
- 8国家级结核病健康教育
- 1省级战士文艺
- 2省级荆楚理工学院学报
- 3省级少年人生
- 4省级浙江水利水电学院学报
- 5省级上海教育评估研究
- 6省级西北民族论丛
- 7省级中共青岛市委党校青岛行政学院学报
- 8省级山东省人民政府公报
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
优质论文推荐更多>>
【摘要】药品作为一种特殊商品，它与人的健康、生命息息相关。为了有效地加强对处方药的监督管理，防止消费者因自我行为不当导致滥用、误用药物，危及生命健康，消除安全用药隐患。
摘要：中成药是以我国传统中草药为原料，经过加工制成的各种不同剂型的中药制品的总称，它是我国经过历代医药学家的实践创造所得。中成药作为中药产业的重要一环，未来的出口市场具有广阔的发展前景。然而，我国的中成药出口在国际贸易中还存在一些劣势，需趋利避害，完善自我，以期占领出口市场的更高份额。
【摘要】近年来肿瘤的发病率不断地上升，已成为严重危害人类健康的常见疾病。在肿瘤的综合治疗中，药物治疗占有重要地位，在治疗过程中为了达到更好的治疗效果，往往同时使用一些药物。因此，联合用药在抗肿瘤过程中有占有重要的地位，本文对近年来抗肿瘤药物的联合用药做了简要综述。
耳鸣病名见于《内经》，是指患者自觉耳内有鸣响的听觉幻觉，往往伴随听力下降。我国耳鸣发生率为15%～17%。祖国医学认为，导致耳鸣的病因、病理有多方面。
核心期刊推荐
-
当代世界社会主义问题级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:37-1065/D
国际刊号:1001-5574
单位：山东大学当代社会主义研究所当代世界社会主义问题
上海船舶运输科学研究所学报级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:31-2023/U
国际刊号:1674-5949
单位：上海船舶运输科学研究所上海船舶运输科学研究所学报
上海对外经贸大学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-2089/F
国际刊号:1008-7184
单位：上海对外经贸大学上海对外经贸大学学报
核聚变与等离子体物理级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:51-1151/TL
国际刊号:0254-6086
单位：核工业西南物理研究院核聚变与等离子体物理
-
核聚变与等离子体物理级别：北大核心
周期：季刊
国内刊号:51-1151/TL
国际刊号:0254-6086
单位：核工业西南物理研究院核聚变与等离子体物理
口腔颌面外科级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1671/R
国际刊号:1005-4979
单位：同济大学口腔医学院口腔颌面外科
纺织导报级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-1714/TS
国际刊号:1003-3025
单位：中国纺织信息中心纺织导报
党的文献级别：南大核心
周期：双月刊
国内刊号:11-1359/D
国际刊号:1005-1597
单位：中共中央文献研究馆党的文献
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》
精品论文推荐
- 12016-11-30药物治疗折返性心动过速的影响因素
- 22016-11-22如何将现代传媒工具应用于药理教学中
- 32016-11-21细菌对阳离子抗菌肽的耐药性
- 42016-10-27中药材如何贮藏与养护
- 52016-10-14合理使用抗生素的必要性
- 62016-10-14降糖药二甲双胍的临床效果
- 72016-10-13真空冷冻干燥技术在生物制药中的应用
- 82016-10-12药用软胶囊的制作工艺
- 12011-12-28药学论文：浅析安全用药问题
- 22012-07-06中成药出口的前景与分析
- 32011-01-25抗肿瘤药物联合用药作用进展
- 42010-10-09石菖蒲治耳鸣作用浅析
- 52010-09-29浅谈合理用药与基本原则
- 62014-10-15药剂师职称论文药学论文范文下载
- 72010-10-09复方氨林巴比妥注射液致过敏性休克1例
- 82011-11-08抗组胺药物在儿童的应用及安全性论文
- 12016-11-30药物治疗折返性心动过速的影响因素
- 22016-11-30危重病人的肾脏护理策略
- 32016-11-30雨季造林技术的几个要点
- 42016-11-30新栽大树的养护管理技术
- 52016-11-30职教园区的发展与重要意义
- 62016-11-30整合生活资源创设小学数学快乐课堂
- 72016-11-29建筑设备安装问题与应对措施
- 82016-11-29超高层住宅消防电气设计
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82014-03-27房地产业对我国国民经济的影响分析