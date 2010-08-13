城市道路整治及改造

来源：中国鸣网位置：城市管理论文时间：2016-09-21 11:58

在进行城市道路整治及改造时要求做到详细具体。修建设计应建立在符合实际需求的基础上，并且要求修建的项目具有实际价值，在进行城市道路整治及改造时应该保证设计内容的真实性、可靠性以及完整性。除此之外，整改及改造过程中应做到科学合理，功能协调。城市道路整治及改造在设计过程中应注重系统设计，并且要保证设计后的城市道路质量有大幅度的提升，因此城市道路整治及改造中应充分考虑到城市道路环境、周围环境、地形、交通要道以及周围建筑物之间的关系。

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一、城市道路整治及改造设计思路

城市道路整治及改造是一项关乎民生的系统工程，整治和改造过程中应该遵循为百姓服务的原则，以方便百姓生活环境为核心，以提高城市道路交通质量为出发点。因此在进行城市道路的整治及改造过程中应该做到求真务实，不做面子工程，切实解决道路交通问题，让百姓从中收益。在城市道路整治及改造应分为：市政工程、环境景观、市容市貌、交通保障及文明施工等几部分的内容。

二、以南京市金尧路道路整治及改造实例介绍

本文结合南京市金尧路的整治及改造实例进行介绍，金尧路位于南京新尧新城，西起新尧路，东至尧佳路，全长2.216km，现状道路宽度40m。下面是金尧路区域位置图：

2.1、平面改造

城市道路整治及改造和重新建设新道路有很大的差别，这是由于道路周边有许多已经成型的建筑物，很难进行拆迁，因此只能保持道路原来的平面线型的走向，在整治改造过程中对现有的平面线型进行拟合评价，对于不能满足整治改造要求的进行适当的调整[2]。

金尧路规划红线宽40m， 现状金尧路已按40m红线实施到位，本次改造与东侧新建段断面一致，道路全线长2216m。

2.2、纵断面改造

在进行城市道路的整治改造过程中，在进行纵断面的设计时应该对现有的路面标高进行拟合，然后依据多道路周边的建筑物的高程来确定整治改造之后的道路的标高[3]。除此之外，新建的路面的结构路段可以进行纵坡调整应在路面的基层进行调整，如果是铣刨罩面的路段可以选择在面层铣刨加铺时进行纵坡调整。对纵断面进行改造时应该注意断面的调整应控制在合理的范围内，不宜过大。在道路交叉口进行竖向设计时应该遵循先主干道后次干道最后支路以及先实施为主，后实施为辅的改造原则。

道路设计标高基本维持现状道路纵断面形式，并在现状纵断面基础上进行适当优化，加铺抬高部分保证能够与两侧道路及建筑顺接[4]。

2.3、横断面改造

本次改造断面为规划断面，由原来的一块板断面，增加中分带、侧分带，调整为四块板断面形式，加强其绿化景观;保证现状双向六车道通行标准，主要交叉口进行渠化设计，人行道和非机动车道调整为共板形式，改造中做到“到边到角”。

道路现状宽40m，为一块板断面形式，断面分配为：

40m=4m(人行道)+32m(车行道)+4m(人行道)。

在进行城市道路的整治改造过程中首先应该制定一个延沿线交通路网设计，之后据此制定一个未来的路网设计并进行的定位，之后进行道路横断面的重新分配和改造。

三、路面材料的技术使用

1、路面材料可使用沥青路面再生技术

旧沥青路面的再生利用，就是将旧沥青路面经过路面再生专用设备的翻挖、回收、加热、破碎、筛分后，与再生剂、新沥青、新集料等按一定比例重新拌和成混合料，满足一定的路用性能并重新铺筑于路面的一整套工艺。这种方法施工以改善已产生裂缝、坑槽、车辙的沥青路面的形状和混合料性 质为目的，一般是在路面的损 坏程度还没波及到基层时采用的这种维修方法[5]。

2、适于就地热再生施工的路面条件

1)路基完好，路面破损深度小于6cm的沥青混凝土路面的维修

2)原有沥青材料经再生处理后，能恢复其原有的性能和寿命

3、沥青路面再生技术的分类

1)再生技术按温度要求可分为冷再生和热再生。

2)热再生又可分为就地热再生、厂拌热再生。

3)冷再生又可分为厂拌冷再生、就地冷再生、全深式再生。

4、沥青路面再生技术的特点

旧路面混合料就地再生利用，不需要搬运废料过程及废弃物堆放场地;旧路面混合料100%再利用，可以节省新混合料的用量，经济效益显著;与以前的维修方法相比，影响交通及沿途居民的程度小，施工结束就可以开放交通;施工产生的振动，噪音比其他施工法小，市区可以进行夜间作业;由于使用专用机组进行连续机械化施工，此方法不适用于小型维修工程及难以确保连续机械化施工的工程：此维修方法是以路面面层为施工对象，损坏波及到基层以下时，原则上不适用;此方法是在路上加热旧路面，交易爱特殊气温的影响，寒冷季节一般不宜施工[6]。

四、结束语

城市道路的整治改造工程是一项民生工程，改造过程中应进行全面统筹考虑，并尽可能的提高质量、缩减工期 、降低成本[7]。本文结合南京市城市道路整治改造实例对道路的整治改造进行了简要的介绍，并对常用的施工技术进行了分析介绍。整治改造过程中应尽量降低对居民的影响，使之成为受百姓欢迎和支持的改造工程。

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