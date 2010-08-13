城市餐厨垃圾管理存在的问题

来源：中国鸣网位置：城市管理论文时间：2016-09-26 13:43

城市生活垃圾管理是城市管理的重要内容，城市中每天都会产生大量的生活垃圾，这其中餐厨垃圾占了相当大的比例，如何对餐厨垃圾进行有效管理，同时做好废物利用，变废为宝，成为城市管理者们应当思考的问题，本文以青岛为例，总结了青岛餐厨垃圾的管理现状，并且分析了当中存在的问题，提出解决对策。

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过梳理青岛市餐厨垃圾的收运处置管理现状，指出青岛的餐厨垃圾在源头分类收集、收运系统建设监管、末端处理厂建设等方面存在的主要问题，并提出在源头简化垃圾分类技术、加大垃圾分类工作的财政支持力度，在餐厨垃圾收运体系实行捆绑、准入退出机制，加快末端处理设施建设，引进餐厨垃圾源头就地生态处理新技术的解决对策。

随着2012年《青岛市餐厨废弃物管理办法》(政府令第220号)的颁布实施，青岛市餐厨垃圾管理纳入了依法管理的轨道，走在了我国餐厨垃圾收运处理管理的前沿。办法中所称餐厨废弃物是指从事餐饮经营活动的企业和机关、部队、学校、企事业等单位集体食堂在食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的食物残渣、食品加工废料和废弃食用油脂。

1 餐厨垃圾产生规模及去向

根据2014年青岛市统计公报，青岛城区(6区)人口已达487万人，按照市环卫科研部门调研测算数据――每万人日产餐厨废弃物1.26吨计算，总产生量为613吨/日。目前，青岛市餐厨废弃物去向主要有三条：第一，集中收集，由各区环卫公司登门将餐饮单位产生的餐厨废弃物收集、处置。第二，随意倾倒，其中一部分未经任何处理直接倒入下水道，另一部分混入生活垃圾中由环卫机构统一收集清运。第三，私人收购，用作饲养生猪以及提炼加工成泔水油。

青岛市餐饮业较为发达，全市上规模的餐饮店铺约1.6万家，另外还有大量未经注册的快餐店、夜排档、早餐店。此外，还有为数众多的机关、企事业单位和学校的食堂。私人收购收运工具多为简陋破烂的摩托车、三轮车，在运输过程中造成餐厨废弃物沿途漏洒，污染城市道路，运途飘出酸臭味，严重影响城市市容环境卫生。餐厨废弃物流入社会，为“泔水油”、“泔水猪”提供了原料，严重威胁着青岛市食品卫生安全。

2 管理现状

(1)《青岛市餐厨废弃物管理办法》实施以来，各区陆续建立了餐厨垃圾管理部门，对全市餐厨废弃物收运、处置的企业实行特许经营授权准入机制等，基本建立了“属地管理、分级负责”的三级餐厨垃圾管理体制。

(2)率先在市南区、市北区和崂山区进行了餐厨垃圾收运试点，由政府出资对第一批餐厨垃圾收运车辆进行招标采购。目前通过特许经营授权管理，已初步建立了餐厨垃圾收运体系。

(3)以“220号令”为管理依据，对餐厨废弃物收运单位的收运协议实行登记备案制度。制定各区餐厨垃圾收运量及收运签约率目标，每月对各区餐厨垃圾收运管理及目标完成情况进行检查考核。借助市环卫数字信息平台，对餐厨废弃物收运车辆运行轨迹、生产作业过程进行在线监控。

(4)2011年青岛市被列为全国餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点城市，新建餐厨垃圾集中处理厂处理规模200吨/日，选址于滨海路36号，主要服务于市内三区，通过公开招标(BOT招标)确定了项目的投资建设运营主体(山东济南十方公司)，并与2014年初正式运行。

3 我市餐厨废弃物收运、处置存在问题

(1)餐厨垃圾“三化”处理的一个重要前提是生活垃圾分类投放。青岛垃圾分类收集10年以来，多次进行了垃圾分类试点收集，但分类对垃圾减量的效果并不明显。2013年出台的《青岛市城市生活垃圾分类管理办法》虽明文规定生活垃圾分为六类：餐厨垃圾、有害垃圾、可回收物、装修(装潢)垃圾、大件垃圾和其他垃圾，但大多数家庭餐厨垃圾仍与其他生活垃圾混合堆放或者直接排入下水道。缺乏有效推动垃圾分类、减量的机制，导致各区餐厨垃圾收运数量与质量参差不齐，严重影响末端处理设施的正常运行。另外，财政投入和优惠政策不够合理，过于偏重末端处理。

(2)青岛餐厨垃圾管理办法实施年限较短，未积累充分的管理经验。从职能层面看，餐饮垃圾的收运处置涉及到的政府部门职能较多，组织协调较难。从业务层面看，餐厨垃圾管理的覆盖面广，涉及对象及潜在管理漏洞多，收运处置任何一个环节的监管都必须到位才能保证管理工作的高效性。

长期以来，各地餐饮服务企业向养猪人或油脂加工作坊有价销售餐厨废弃物，形成了一条稳固的利益链。而现在政府向餐厨垃圾产生单位征收处理费，这一落差使得餐厨垃圾产生单位在利益驱使下，私下把餐厨垃圾卖给非法商贩而获利，导致各区餐厨废弃物签约收运工作进展较慢，收运率较低。

(3)目前已投入运营的餐厨垃圾处理厂仅有山东十方环保能源股份有限公司以BOT形式运作的青岛市餐厨垃圾处理厂，现有餐厨垃圾处理技术的复杂性和低经济价值、高运营成本使得小投资者难以从事该行业而获利，而大中投资者亦需要政府的政策和财政支持。有限的餐厨垃圾处理企业不能满足青岛日益增长的餐厨垃圾产生量及生态环保处理要求，对日益严重的“垃圾围城”现象起不到有效遏制作用。

4 对策及建议

(1)垃圾分类是一个长期、艰巨的工作，需要政府、企业、市民、环保组织的共同参与。应明确垃圾管理“三化”优先次序，即减量化(抑制产生)、资源化(循环利用、堆肥、能源重获)、末端处置。在青岛垃圾管理长期规划方面，建议政府的工作重点应该放在垃圾减量、垃圾分类、资源回收和减少二次污染等方面。以“三化”为检验标准，在源头将生活垃圾中占一半左右的餐余垃圾分离出来，简化分类技术，加快干、湿分离的垃圾分类试点推广。建议政府将垃圾末端处理节省下来的费用转移到前端分类环节，加大垃圾分类工作的财政支持力度，组建专业分类回收团队，重点扶持分类回收利用企业，从税收、融资、企业用地等方面给予支持。

广泛开展公众宣传教育活动，提高全民参与率。建立明朗的利益共享(激励)体系，上海的“绿色账户”、杭州的“积分换礼品”表明，对认真进行垃圾分类的居民进行奖励，能够长期保持居民的垃圾分类热情。

(2)为提高餐厨垃圾收运质量和数量，建议一是将餐厨垃圾产生单位收运协议的签订与餐饮企业卫生许可证挂钩(捆绑)，对违反收运处置规定的行为，依法给予行政处罚，就像交通违规一样实行扣分制度，餐厨垃圾收运出现问题餐饮企业也不能通过年审。二是建立评估考核制度，对不达标的收运企业实行退出机制，实现餐厨垃圾收运市场的“能进能出”。三是明确各区属地化管理责任，定期通报各区收运率，纳入城市管理综合考核体系。

今年我市环境卫生数字化平台初步建成，建议借鉴“苏州模式”，以信息化数据采集为依托，完善餐厨垃圾收运处置监督管理体系，运用云技术和互联网技术定制开发一套完整的信息交流网络系统，对餐厨企业废弃物产生、收运、终端处置等情况进行全方位实时数据采集和监管。

加强多部门协作，实现联动执法，合力破解餐厨垃圾监管难题。组织食品药品、环保、建设、工商部门开展废弃食用油加工企业、潲水流向监管专项检查，对不符合条件的责令限期整改，对整改仍未达标的，依法取缔;组织各部门发布餐厨垃圾规范监管公告，建立各部门齐抓共管的立体化管理模式。完善举报投诉制度，明确公众有参与餐厨废弃物收运监督的义务。

(3)目前，我市市区新建餐厨垃圾处理厂的处理规模仅为餐厨垃圾日产生量的1/3，建议政府加快餐厨垃圾处理设施建设，提高处理能力，并按照集中与分散处理相结合的原则，引进餐厨垃圾源头就地生态处理新技术，并对餐厨垃圾就地生态处理设施的建设、运行等给予政策扶持。

传统餐厨垃圾厌氧发酵最显著的特点是处理成本高、耗能大、污染大。日本和美国是比较早的开展有机物生物降解的国家，但近些年来已基本废弃了以传统厌氧发酵技术为主的集中处理方式，主要推行源头就地生态处理技术处理餐厨垃圾。该技术采用微生物酶制剂对餐厨垃圾进行分解最终变成有机粉末，处理过程对温度、湿度没有要求，无污水排放、无臭气排放、无噪音污染。目前餐厨垃圾每顿的处理成本在200-400元之间，而采用微生物酶处理餐厨垃圾每吨的处理成本低于80元，在处理成本上也占有很大优势。该技术已在天津中新生态城等地区推行多年， 2012年北京实施的《北京市生活垃圾管理条例》中明确规定对“达到一定规模并具备就地处理条件的，应当按照本市有关规定建设符合标准的餐厨垃圾就地处理设施”。借鉴北京、天津的生态处理经验，建议在我市推广此类免运输、低成本的餐厨垃圾原位处理技术，并将“集中与分散处理相结合，推进餐厨垃圾源头就地处理”写入现行餐厨垃圾管理办法中。

参考文献：

[1]李世昌，何晟.餐厨垃圾处置的“苏州模式”[N].中国建设报，2012.

[2]龚艳辉，天津科恩达：微生物酶技术处理餐厨垃圾[J].中国环保资讯，2011.

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