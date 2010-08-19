市场经济相关法律法规问题

来源：中国鸣网位置：民商法论文时间：2016-09-20 11:10

自改革开放以来，我国市场经济取得了较大的发展成就，尤其是在十八大以来，随着相关政策的不断完善，使得我国市场经济的发展进一步得到了完善。在市场经济发展过程中完善相关法律法规的建设显得尤为重要。随着我国市场经济的不断发展，市场经济发展体制基本完善，在市场经济发展过程中必须要有完善的法律法规体系作为保障，因此在市场经济发展过程中必须要进一步完善相关的法律法规政策，当前我国相关的法律法规政策还存在很多不完善之处，在很大程度上阻碍了市场经济的发展。因此，必须要提出相应的对策建议，以全面增强法律法规政策的完善度，进一步促进市场经济的发展。

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一、引言

当前，我国市场经济在发展过程中相关的法律法规还存在较大的不完善之处，比如法律法规建设滞后，难以服务于市场经济的发展;法律法规干预过多，难以充分发挥市场的决定作用;法律法规建设不完善，对市场经济的监管力度不足;法律法规执行力度不足，难以有效遏制寻租等行为等问题较为明显。因此，必须要对这些问题进行有效的分析，以强化市场经济发展过程中相关法律法规的作用。

二、我国市场经济发展过程中相关法律法规建设存在的主要问题

1.法律法规建设滞后，难以服务于市场经济的发展。我国市场经济发展起步较晚，但是发展速度较快，在仅仅的几十年时间内就取得了巨大的发展成就，使得我国成为世界经济强国之一。但是在市场经济发展的同时，相关的法律法规建设却存在严重的滞后性，在仅有的法律法规框架下，其对市场经济的服务能力十分有限，比如在知识产权保护和工商监管等方面，相关的审批程序过多，虽然十八届三中全会以来对其进行了完善，但是其制定和实施存在一定的时滞性，这在很大程度上难以全面服务于我国市场经济的发展，甚至对市场经济的发展起到了一定的阻碍作用，很多中小企业也难以借助现有的法律法规政策实现突破性的发展，因此市场经济的发展显得举步维艰。2.法律法规干预过多，难以充分发挥市场的决定作用。从经济学原理来看，在整个国民经济发展过程中，市场在资源配置方面必须要发挥决定性的作用，才能提升资源配置的效率。但是，由于我国长期处于计划经济时代，其各项思想受到计划经济的影响十分严重，各项法律法规政策的制定严重受到计划经济思想的影响，因此长期以来其对市场经济的干预力度较大，难以充分发挥市场的决定性作用。虽然十八届三中全会以来我国政府不断强调市场在资源配置中的决定性作用，但是，其各项法律法规政策的完善还没有全面得到落实，相关的法律法规体系还处于不断完善过程中，因此市场的决定性作用暂时得到不充分的发挥。3.法律法规建设不完善，对市场经济的监管力度不足。市场经济的发展有其自身的规律，同时又存在诸多的弊端，其在发展过程中必须要有相关法律法规政策的监督，以此完善市场经济的发展。政府作为一只看得见的手，其在市场经济监管方面具有十分重要的作用，其主要是通过相关的法律法规政策来实现这一目标的。但是，当前我国市场经济在发展过程中，相关的法律法规政策还不完善，因此其对市场经济的监管力度不足，导致各地区市场经济在发展过程中存在紊乱现象，严重干扰了市场经济发展的秩序，使得市场经济自身的诸多弊端不断显现，最终不利于提升我国市场经济的健康长期发展。4.法律法规执行力度不足，难以有效遏制寻租等行为。在市场经济发展过程中，相关的法律法规政策重在执行，当前我国市场经济在发展过程中，政企不分现象依旧得不到有效的解决，相关的法律法规政策执行力度不足，导致很多国有企业在发展的过程中违背市场经济的发展规律，其借助于自身所掌握的垄断权利，不断出现寻租等违反市场经济和相关法律法规的行为，这不仅使得社会资源受到浪费，还在很大程度上阻碍了市场经济的全面发展。十八大以来，我国政府不断强化对相关法律法规政策的执行力度，不断加大对国有企业的改革，但是寻租行为依旧难以得到遏制，这是当前我国政企分离过程中需要解决的重要问题之一，也是我国市场经济发展必须要面临和解决的关键问题。

三、完善我国市场经济发展过程中相关法律法规的对策建议

1.更新理念，以市场经济发展为导向进行法律法规的建设。在市场经济发展过程中，要想充分完善和发挥相关法律法规政策对市场经济发展的支撑作用，必须要全面更新理念，以市场经济发展为导向，对相关的法律法规政策进行完善。一方面，要摒弃传统的法律法规制定和实施思想，以全新的视角和理念制定和实施相关的法律法规政策，使其全面符合市场经济的发展规律。另一方面，要充分吸收和借鉴发达国家在市场经济发展过程中相关法律法规的建设经验，并根据我国市场经济发展现状对其进行修正和完善，使其能够充分服务于当前我国市场经济的发展。2.减少法律法规的过多干预，充分发挥市场职能，市场在资源配置中的决定性作用是否能够得到充分的发挥，是判断一个国家市场经济发展程度的重要标志之一。我国的计划经济体制给市场经济发展和相关法律法规的建设都留下了深刻的影响。因此，必须要全面借助于十八届三中全会的思想，以减少政府和相关法律法规的干预，充分发挥市场的决定性作用，使其能够在社会资源配置方面的决定性作用能够得到充分有效的发挥，进一步强化政府对市场经济的服务职能，减少相关法律法规对当前我国市场经济发展的不合理干预，使其能够充分有效的服务于市场经济的发展，积极转变政府职能，以现代市场经济发展为理念和方向，全面完善相关法律法规等制度的建设，以有效促进我国市场经济的发展。3.完善法律法规建设，强化监督管理职能，一般而言，市场经济的发展都有其自身的诸多弊端，因此要想保证国民经济的健康长期发展，必须要完善相关法律法规的建设，强化其对市场经济发展的监督管理职能，充分发挥政府的监管作用。充分结合我国国民经济发展现状，通过完善相关的法律法规政策建设，为市场经济的发展指明方向，使其能够在合理的法律框架下取得自由的发展，避免各地区为了提升经济发展总量而出现膨胀发展，保证我国市场经济的发展实现健康有序进行，在国民经济发展过程中充分发挥市场和政府应有的作用。4.强化法律法规的执行力度，遏制违法行为，在市场经济发展过程中，由于各方面的原因，难免出现一些违法行为，比如寻租等。因此，在整个市场经济的发展过程中，必须要全面强化相关法律法规的执行力度，增强政府对国有企业等发展的监督管理职能，使其能够在公开、公正、透明的法律法规政策环境下取得一定的发展，尽量实现政企分开，避免国有企业及其个人出现寻租行为，这不仅是我国国有企业改革的重要方向，也是市场经济发展过程中的重要要求，因此必须要给予其充分的重视。

四、结语

市场经济的发展有其自身诸多的弊端，其在整个发展过程中必须要有相关法律法规的支持，当前我国市场经济在发展的过程中相关的法律法规还存在很多不完善之处，其对市场经济的发展起到了很大的阻碍作用。因此必须要从更新理念，以市场经济发展为导向进行法律法规的建设;减少法律法规的过多干预，充分发挥市场职能;完善法律法规建设，强化监督管理职能;强化执行力度，遏制违法行为等方面出发，全面完善相关的法律法规政策，以有效促进市场经济的健康长期发展。

参考文献：

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