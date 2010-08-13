如何加强和改进社区党建工作
来源：中国鸣网位置：思想政治论文时间：2016-09-20 11:20
当前， 随着城市化的发展，我国社会结构的变化，社区也越来越成为社会生活的支撑点，社会成员聚集点，各种利益的交汇点，各种矛盾的聚焦点。因此加强社区党建工作，对于社会建设的意义非常重大。社区建设在社会建设中的地位越来越重要，社区党建工作在社区建设中的作用越来越突出。加强和改进社区党的建设，推动社会建设，夯实当的执政基础，具有十分重要的意义。
《中共珠海市委党校珠海市行政学院学报》本刊办刊宗旨：坚持正确的舆论导向，立足珠海，辐射港澳，面向全国，突出思想性、地方性，反映特区建设的实践和经验，为繁荣特区社会科学研究做出贡献。
一、 社区建设是社会建设的基础
社区是社会的基本单元，是社会赖以存在和发展的基础。社区建设是微观的社会建设，是加强社会建设的基本路径，是构建社会和谐的基础工程，社区建设与社会建设目标一致，本质相同，互相促进。上世纪90年代初，我国提出社区建设概念，2000年开始在全国范围内全面推开。党的十六届四中全会提出了社会建设的战略任务。党的十七大又把社会建设做为中国特色社会主义“四位一体”的重要组成部分，时任总书记胡锦涛强调：“把城乡社区建设成为管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体”。十八大报告又提出了新的要求，应该说，没有社区的和谐，就没有城市和谐，也就没有整个社会的和谐，所以加强社会建设，就必须加强社区建设。
1、 城市化深入推进的新趋势，迫切需要加强社区建设。随着城市化的快速推进造成的社会问题日益凸显，各大中心城市在经济结构、规划建设、管理体制、环境质量、公共服务等方面面临着很多挑战。城市快速扩张造成土地资源消耗过快，水资源供需矛盾突出，能源消耗急剧上升，环境生态压力加大。有的城市社会事业发展滞后，上学难、就医难、就业难、住房难、出行难等问题较为突出。由于城镇征用土地、房屋拆迁、企业改制、利益分配、劳资纠纷等引发的社会矛盾不断增多。发展社会事业、提升社会服务、扩大社会参与，优化社会环境。这些都离不开社区建设的基础作用，解决城市改革发展中的诸多问题;推动城市全面协调可持续发展，也离不开社区的强有力支撑。
2、 基层社会管理面临的新挑战，迫切需要加强社区建设。随着经济转型，社会转型的深入推进，大量的“单位人”转为“社会人”，原有几十年的“单位制”社会管理服务模式已经无法适应形势的发展，迫切需要社区发挥协同和“兜底”作用，加强对新兴社会组织和社会各群体的管理服务。尤其是四类人群需要高度的引起关注。第一类是大量的非公有制经济组织和社会组织从业人员。依托社区加强对他们的关心关爱，凝聚服务、对于增强党的阶级基础，扩大党的群众基础至关重要。第二类是大量的流动人口特别是农民工，尤其是新一代农民工既融不进城市，也回不了农村，处于“悬浮”状态，如何加强对他们的管理和服务，反映他们的利益诉求，维护他们的合法权益，解决他们的困难，是社区建设的一项重要任务。第三类是大量的网民。他们大多生活在城市，其中许多年轻人在网上虚拟世界生活、赚钱、发表言论、宣泄情绪，也需要社区拓宽工作领域，在现实生活中给以关心关爱，关注他们的思想动态，了解他们的现实需求，加强对他们的教育引导。第四类是大量的老龄、失业、低保人口等困难群体。他们面临诸多困难，都需要社区去关注、去解决。另外，还有一些刑释人员，社会闲散人员，有不良行为的青少年等，也需要社区做好工作。加强对此上各类群体的关心，教育引导，把他们紧紧团结凝聚党组织周围，对于加强和创新社会管理，维护社会稳定和谐，巩固党的执政基础具有特殊而又重要的作用。
3、居民群众公共服务的新期待，迫切需要加强社区建设。保障改善民生既是社会建设的重点，也是社区建设的重点。要实现“学有所用、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的“五有”目标，繁荣离不开发展社区就业、等社区文化、优化社区服务、强化社区保障。在各类人群不断涌入社区的新形势下，社区居民的物质、文化、生活需求日益主观多样化、多层次的新趋势，对社区服务提出了新的更高的要求。尤其是“老、小、弱、残、闲”等特殊群体，更需要社区给予特别关注。随着城市管理体制改革创新和城市管理重心不断下移，公共服务不断向社区延伸，社会承担的任务越来越重，据不完全统计，有的社区承担的工作任务多达100多项、涉及民政、公安、司法、教育、文化、卫生、社会保障等方方面面，可以说群众的生老病死都离不开社区的关爱和服务。
所以，这既是加强社会建设的基础工作，也是构建和谐社会的重要内容，都需要社区扎扎实实地做好各项工作。
二、社区党组织是社区建设的核心。
社区党组织是党在社区全部工作和战斗力的基础，是社区各种组织和各项工作的领导核心。党章规定：“社区党组织领导本地工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众组织充分行使职权”。因而加强社区建设，关键是加强和改进社区党组织建设，这对推动社区建设健康发展非常重要。
1、加强和改进社区党建工作，有利于保证社区建设的方向。社区党组织的首要职责是：宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本组织的决议，团结、组织、带领干部群众，努力完成社区各项任务，这充分体现了社区党组织的政治优势。社区党组织要通过宣传贯彻党的理论，路线、方针、政策、保证党的各项决策部署，在社区得到贯彻执行，保证社区建设的社会主义方向，通过加强社会思想政治工作和精神文明建设，提高居民的思想文化素质，保证社会主义文化在社区占主导地位，通过发挥党员的先锋模范作用，团结带领广大群众做好社区各项工作，保证党的事业在社区建设中顺利推进。
2.加强和改进社区党建工作，有利于凝聚社区建设的强大合力。社区党组织的一项重要职责，就是领导社区居民自治组织，支持保证其依法行使职权，完善公开办事制度，推进社区居民自治，领导社区群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作，这充分体现了社区党组织的组织优势，社区党组织要通过领导和协调，充分发挥社区组织的自治作用，动员和团结社区居民积极参与社会管理，切实做到“大家的事大家议，大家的事大家办”，增强社区居民的认同感和归属感，充分发挥驻社区单位的作用，积极构建区域化党建格局，利用驻社区的资源优势为社区建设服务，充分发挥社区经济组织、社会组织、群众组织以及政府部门的力量、物业管理机构、社区志愿者的作用，把各方面力量凝聚起来，共同参与社会建设。
3.加强和改进社区党建设工作，有利于提高社区建设整体水平。社区党组织承担着讨论和决定本社区建设、管理中的重要问题，联系群众、服务群众、宣传群众、教育群众、引导群众、反应群众意见和要求，化解社会矛盾，维护本社区，组织党员和群众参加社区建设等重要职责，这充分体现了社区党组织的职能优势和群众工作优势。社区党组织要从决策环节保证社区建设，管理服务工作体现社区居民意愿，通过组织发动党员、群众参与社会建设、充分发挥服务群众，凝聚人心，优化管理，维护稳定的作用，从执行环节保证社区建设和管理有人来抓，有人来做，不断提交社区建设的质量和水平。
三、社区党建是基层党建的重点。
社区党组织建设是党的基层组织建设的重要组成部分，社区党建由居民的党建过渡而来，随着社会建设的全面铺开，社区党建开始兴起并蓬勃发展起来。在城市化进程加快，城市综合实力不断增强过程中，社区党组织和党员人数也会不断增加。加强社区党建工作，直接关系到基层党建工作整体水平的问题，关系到党在城市的执政基础的巩固。
1、社区党组织已成为加强新兴领域党建工作的重要依托。现在绝大多数非公有制经济组织尤其是小微企业、个体工商户仅有少数党员甚至没有党员;大量的社会组织规模小，人数少，调整变化快，党员流动性大，这些都是基层党建工作的难点。加强对这些领域党建工作，扩大党组织工作的覆盖面，增强党组织的凝聚力和战斗力，迫切需要所在地社区组织充分发挥孵化、引领功能，推进党组织有力覆盖，迫切需要所在地社区党组织充分发挥领导、协调作用，推进基层党建工作。
2、社区党组织承担着流动党员教育管理服务的重要职责。当前流动党员绝大多数由农村流入城市，生活在各类大小社区，按照城乡一体，流入地党组织为主，流出地党组织配合的流动党员管理机制要求，社区党组织要主动承担起流入地管理职责，做好流动党员的教育、管理、服务工作、引导督促他们“亮身份、起作用、做表率。”与此同时，还有大量的退休党员、下岗失业党员进入社区，也需要社区党组织做好工作。
3、社区党组织在构建区域化党建格局中发挥着重要作用。农村、社区党组织做为区域性党组织，对机关、企业、事业单位等单位性党组织具有天然的承载功能。按照构建区域化党建格局要求，社区党组织在构建区域化党建领导体制，组建“社区大党委”等议事协调机构中具有重要的领导和协调作用;在推动区域内基层党组织资源共享、共驻共建中具有重要的平台支撑作用;在开展党员到居住地报到，在职社区党员评价，党员自愿服务活动中具有重要的沟通协调作用。因此、我们一定要从加强社区建设，推动社会管理，巩固党的执政基础的高度，充分认识加强和改进社区党建的重要性和紧迫性，切实增强做好社区建设和社区党建工作，认真落实十八大提出的基层党建工作要求，使社区党建工作迈上一个新台阶。
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