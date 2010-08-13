如何加强企业组工干部能力素质

来源：中国鸣网位置：思想政治论文时间：2016-09-23 11:32

做好党的组织工作，全面提高组工干部的能力素质建设，是建设和谐社会的重要任务。本文结合多年的实践经验主要针对企业组工干部当前存在的一些问题以及如何提高企业组工干部的素质能力进行了探讨。

《改革与开放》杂志是一份具有全国影响的融政策性、理论性和可读性于一体的综合经济月刊，并被中宣部指定为全国百家期刊阅览室赠送单位。杂志多年来，为宣传全国各地的经济发展和改革开放的最新成就，宣传各地企业的辉煌业绩和不懈追求竭尽全力，实现了经济效益和社会效益的双增长。杂志现在更加关注宏观经济趋势，着力把握改革与开放主线，跟进国内外大中城市最新举措，突出对经济社会发展中难点、热点问题的调研，注意反映应用最新经济学成果对社会经济与改革开放涉及的体制和机制创新等方面的深度探讨。

一、目前企业组工干部能力素质存在问题

组工干部的能力培养是组织部门自身建设的一项重要组成部分。它既有组织部门本身的因素，也有组工干部自身的素质和努力因素。近年来，虽然组织部门在加强组工干部能力培养方面做了大量工作，取得了明显成效，但与新形势、新任务、新要求相比，还存在一些差距和不足，主要表现在：

1、自我定位不准，思想认识存在误区

最近几年，进入组织部的同志相对年龄较轻，基层工作经验相对不足，对组织部的工作性质了解不深，受社会传言“进了组织部早晚是干部”影响，放松了对自己的严格要求，在不知不觉中产生了优越感，认为自己能成为一名组工干部，是经过层层推荐、选拔而来的“成功者”，因而自我感觉良好，固步自封、不思进取，不注重从长远来积累组织工作业务知识和提高组织工作业务能力，不肯踏踏实实钻研业务工作，自我提升的危机感和迫切感不强。

2、自主学习意识不强，知识面和视野不够开阔。对于组工干部来说，进入部里后工作范围大多局限于党务工作，就党务干党务，缺少基层实践锻炼，对城市建设管理、金融工作、招商引资等工作接触不多、了解不够，使自身的视野和实践范围受到局限。同时，由于年轻同志缺乏自我超越意识，没有为了实现个人的愿景而突破自己现有能力的强烈需求，有的同志虽然对新鲜事务、其他知识有学习的兴趣，也下了一定的功夫，有的甚至取得了相应的文凭、证书，但缺乏相关岗位的历练、缺乏实际工作的体验，说起来理论一套套，但与实际工作情况相差甚远，没有完全把知识转化为能力。

3、自身业务不精，组织工作的创新招法不够。近年来，组织工作制度越来越完备，工作流程越来越长，有的同志学习劲头跟不上形势的发展，留下了欠帐。有的组工干部在办公室里工作的时间也越来越多，与基层一线工作联系的干部接触越来越少，考察干部的方法、了解党建情况的渠道比较单一，满足于考察干部、年终考核时谈一谈、记一记，不能透过现象看本质，对实际情况缺乏足够深入的了解。由于在深入基层、联系群众上做得不够到位，制约了部分组工干部创新思维水平、分析问题能力和总结提炼能力的提高。少数组工干部只熟悉与岗位相关的业务，对整个党建和组织工作业务缺乏全面的掌握，工作疲于应付。大多数组工干部工作中唯领导意图、按政策程序办事多，自身的开拓创新不够，面对新时期组织工作环境、理念和方式的深刻变化，有的组工干部创新意识不强，工作灵活性不够，闯劲也显得不足;有的敏感性不强，反应不快，变通能力较差，不善于大胆地提出改革和创新的思路与措施等等。

4、自我约束不足，作风修为有待改善。从目前我区的组工干部队伍来看，绝大多数组工干部都能严于律己、率先垂范，但也有个别组工干部自律意识还不够强，举止不够规范。有的同志没有摆正位置，把其他部门对组织工作的重视、对组织部门的尊重误认为是对个人的充分认可，说话办事不注意小节。有的不愿意深入实际、深入基层，对组织工作的实际情况知之甚少。这些问题虽然在组工干部队伍中是个别的，但对组织部门的整体形象造成了一定的影响，制约了组工干部队伍整体能力的提高。

二、提高企业组工干部素质能力的措施

1、全面加强组工干部的思想建设是前提

要想提高组工干部的能力素质建设，首先要在思想建设上解决问题。进入新时期，受经济社会大环境的影响，市场经济的催生诱发，知识经济的突飞猛进，企业组工干部受利益驱动较大，从而弱化了思想建设。主要表现在：有些企业组工干部不原意做组工工作，认为这是务虚的东西。有些则认为做组工工作众人瞧不起，属眼高手低一族。当今中国已进入以经济建设为中心，崇尚物质财富创造的新时代，因此，有人甚至认为组工干部的功能已失效，单纯的经济工作正在不断挤压着组工干部的工作阵地。为此，基层企业党委有相当数量的组工干部萌生了干组工这一行当没有太大用途的想法。目前，在企业单位中保留组织、宣传、纪检部门的不到三分之一，有的人认为组工干部在企业里属非生产经营人员，多配备一个就增加一份管理成本。组工干部的劳动价值尚未被完全承认，内部又存在着贬低的现象，使其感到干组工工作没了指望，造成了程度不小的负面影响，有些人甚至明确表态不愿意参评政工职称。这值得我们深思。在社会转型、经济转轨、单位机构精简中，一些基层企业单位组、宣、纪、办多项工作集于一个部门，组工干部又过分减少，使党的工作处于被动应付状态，很难得以创造性地开展。还有，目前基层企业单位的组工干部队伍年龄结构老化，后备力量严重不足。老者思退、思转，年轻的又耐不住、不愿意干。上述诸多错误的思想如果得不到及时解决，企业组工干部的思想建设将会缺失，就势必会削弱党的执政能力建设。历史证明，中国共产党是特别注重思想建设的党。对于企业组工干部来说，要严格按照党员的标准要求自己，努力加强自身的党性修养，充分发挥先锋模范作用。组工干部要牢固树立终生学习的思想，静下心来加强政治理论学习，努力把思想行动与党中央保持高度一致，始终保持共产党员的先进性。#p#分页标题#e#

2、全面加强组工干部的能力素质建设是关键

加强组工干部队伍的教育管理，防止组工干部思想滑坡，强化组工干部的能力素质建设至关重要。

一是要提高政治素质。组工干部的政治素质如何，关系到组织工作的效率和质量。组工干部必须具有坚定的政治立场和方向，坚定不移地执行党的路线方针政策。做到旗帜鲜明，方向正确，决不动摇。 同时，必须具有较强的政治鉴别力，自觉抵制各种错误思想的侵蚀。

二是要提高政策理论水平。组工干部必须把党的重要理论的学习摆在重要位置，自觉加强学习和实践，提高理论武装能力。主动改造主观世界，进一步树立正确的世界观、人生观和价值观，解决好权力观、地位观和利益观等问题。

三是要提高业务素质。组工干部工作成效的优劣，在不同程度上反映出组工干部业务素质的高低，工作综合能力的强弱。在具体的工作实践中，组工干部的业务素质充分体现在能力的转化上，是个人综合素质在能力上的展示。组工干部的组织能力、语言文字能力、调研能力、协调能力以及创新能力和文学修养等等，都要在具体的工作实践中得到锻炼而不断提高。除此以外还有很多，比如科学文化素质、身体素质等等。组工干部只有通过不断的学习和实践，把诸多能力素质集于一身，才能构成组工干部的综合素质。组工干部主要是做人的工作， 做人的工作要比做事工作复杂得多。 用现代科学知识武装别人，必先武装好自己。组工干部必须与时俱进，努力拓宽知识面，完善知识结构，以改造能力素质缺陷，努力锻炼成既会做组织工作又懂经济工作的一专多能的复合型人才。

3、不断加大组工干部教育培训和实践锻炼力度

抓好规划，为提升组工干部能力素质夯实基础。组织部门在为党委选拔、任用人才的同时，不能忽略了组工干部的选拔、培养与使用，所以组织部门一定要做好调研，根据本地区组织工作存在的新情况、新问题，分析组工干部的能力素质整体上有哪些欠缺，需要解决哪些问题等等。同时，要结合组工干部的个体特点，突出组工干部个人发展规划设计，使培训方向、培训内容与培训手段个性化，或培养为组工业务骨干、或培养为将来的领导干部，目标因人而异，实现以拓宽组工干部知识面为主向以开发潜能和激发创造力为主的转变。采取争取上级组织部门调训指标、争取党委培训指标和部机关自行组织外出培训相结合的办法，系统学习科学发展观、构建和谐社会、加强党的先进性建设等知识，加深对形势、理论和政策的理解与把握，进一步增强理论思维能力和战略思维能力。

新时期下，提高企业组工干部的综合素质，不仅要通过制度使组工干部加强学习、提高素质、增强知人识才本领，廉洁自律，更要在思想上使其永远进取，行动上永远勤奋，对人上永远友善，办事上永远扎实，才能树好公道正派的形象，为企业转型跨越发展提供强大的精神动力。

参考文献：

[1] 吴晓婷. 新时期组工干部应从加强自身修养抓起[J]. 中国集体经济. 2010(34)

[2] 田莲莲. 浅谈新时期组工干部的基本素质[J]. 中国科技财富. 2009(08)

[3] 刘海玲. 组工干部下基层要先“沉”后“出”[J]. 乡镇论坛. 2009(28)

[4] 李来清. 组工干部要会作表率[J]. 衡阳通讯. 2009(03)

[5] 李来清. 组工干部要最讲党性 更重品行 会作表率[J]. 衡阳通讯. 2008(06)

思想政治论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登思想政治论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、思想政治论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有思想政治论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。