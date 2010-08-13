中小水电企业基层党建工作的创新实践
来源：中国鸣网位置：思想政治论文时间：2016-09-24 15:49
一个企业发展壮大了，企业基层党建工作也逐渐的受到重视，党建工作可以说是一个企业的灵魂所在，企业的思想政治工作对企业的发展至关重要，尤其是一些中小企业，想要取得发展，思想政治工作必须抓好，我国有不少中小型水电企业，加强党建工作的管理，可以推动我国水电行业的可持续发展，那么中小水电企业如何加强基层党建工作呢?本文就中小水电企业基层党建工作创新实践，结合其基层党建工作的现状，以及党建工作重点、意义等方面的内容进行分析，希望对于我国电力企业基层党建工作水平的提升，有着积极促进的意义。
《小水电》是水利部农村水电及电气化发展局、中国水利学会水力发电专业委员会、中国水力发电学会小水电专业委员会、中国电机工程学会小水电专业委员会、水利部农村电气化研究所(亚太地区小水电研究培训中心)主办的全国唯一小水电专业技术刊物。1984年3月创刊，国内外公开发行。面向全国广大中小水电工作者。是农网改造、小水电建设、运行和技术改造的参考书，是了解国内外小水电最新发展的窗口。
党建工作是每个企业必做的一项工作，水电企业也不例外，但是在我国的很多中小企业，党建建设工作中也存在一些问题。本文是一篇政工师论文范文，主要论述了中小水电企业基层党建工作的创新实践。但是目前我国中小电力企业数量较多，市场竞争力较高，在党建工作方面，意识不到基层党建工作的重要性，使其严重的制约水电企业的经营发展。
当前我国一些中小水电企业，对于基层党建工作，存在着一系列的问题，像不重视党建工作、党建组织观念落后、基层党建工作不实际、缺乏创新等问题;并没有真正的发挥基层党建工作的作用和功能，同时这也是制约中小企业扩大经营发展的关键因素;而很多的大水电企业，经过调查，都非常重视基层党建工作，且形式富有创新性，从而获得了更多的经济利益。对此加强此方面的研究，完善、优化中小水电企业的基层党建工作，是非常有必要的。
一、水电企业党建工作概述
1.党建工作的重点。第一、保证党建工作的民主性，可以积极的鼓励员工，参与到党建工作的全过程中，尤其是在决策阶段，有效的吸取员工建议，能够提高员工主体意识，以及企业中的地位;另一方面，注重党建工作的公平公开，从而更好的实现党建工作的民主性，使其开展更加的顺利。第二、坚持以人为，因为党建工作的开展，主要作用于企业内的员工，对于员工进行服务的工作性质，对此就要做到对于员工的关心、关爱，充分的发挥党建工作的作用和功能，同时进行的方式，也必须是员工所能接受的，从而更好的保证党建工作的质量，真正的做到以人为本，使其员工、企业做到有效的统一。2.意义。第一、基层的党建工作，是人力资源管理的关键，只有提高基层员工的工作意识、政治思想，才能真正的融入到水电企业生产经营理念中，从而更好的，完成工作任务，提高水电企业的经济利益;这一点对于中小水电企业来说，是必须要落实的，从而更好的实现利益最大化，有效的提高企业竞争力。第二、基层党建工作，也是社会主义思想建设的一部分，对此增强企业基层员工的工作意识、思想觉悟，能够为其社会主义思想建设事业的促进，奠定良好的基础。
二、中小水电企业基层党建工作现状
1.企业不重视党建工作。目前大多数的水电企业，都是由领导决策着基层党建工作，对此企业基层党建工作的质量，直接与领导者的重视程度，以及管理意识挂钩，但是一般的领导者，都不重视企业的党建工作，同时也不重视其工作的安排规划、工作组织沟通平台的建立等，使其员工对于党建工作落实的反馈并不是很积极;甚至很多的领导者，认为基层党建工作不重要，或是存在不完全、错误的观点、认识等，直接阻碍中小水电企业基层党建工作的发展。2.党建组织观念落后。随着我国社会经济的不断发展，以及水电企业数量的增加，企业之间的竞争力，也逐渐的提高;而基层党建工作，是推动企业发展的主要动力因素之一，对此基层的党建工作，应当做到与时俱进，注重改革创新;但是目前大多数的中小水电企业，基层党建工作组织人员，都是具有很多年工作经验的老员工，不仅人力资源紧缺，同时基层党建组织人员管理理念落后，意识不到改革创新的重要性。3.基层党建工作不合理。社会体制改革，也推动了水电企业的积极转型和革新，但是党建工作，并没有做到多大的改善，受到传统党建管理意识影响，工作形式也相对老化，并不合理的进行基层的深入调查，只采取组织人员开会讨论的形式;加上人力资源缺乏，工作任务繁忙，使其基层的党建工作，太过于形式化。4.缺乏创新。针对于当前中小水电企业，基层党建工作的开展，形式化问题严重，像开会、讲座等形式，不仅不实际，同时形式上，缺乏新意，使其党员参与的积极性逐渐的下降，同时也会使自身的思想觉悟降低，认识不到自身利益、企业利益，以及国家利益之间的关系，甚至使其员工认识不到工作的意义，失去人生职业规划。
三、中小水电企业基层党建工作创新实践对策
1.创新组织建设形式。首先积极的落实支部班子建设，充分的发挥支部班子组织建设的力量，认真贯彻每个班子成员珍惜、维护、增强团结的意识，为其员工奋斗目标的凝聚，奠定良好的基础。其次积极的发挥支部班子模范带动作用，使其树立良好的自身形象，积极建立公道正派、廉洁自律、求真务实的工作氛围。2.创新教育途径。首先注重领导组织学习教育，党支部，要严格的抓紧党建的的基础工作，积极鼓励领导组织自主学习，为其解决学习上的困难。其次优化学习教育的途径，将其员工集中学习、自主学习，做到有效的结合，形成系统性的学习、辅导、心得交流、讲座的学习教育，为其水电企业基层思想政治工作的良性开展，奠定良好的基础。3.创新政治思想工作形式。现代人的思想，受到我国改革开放的影响，也变的活跃、开放，对此企业基层党建工作，更要积极的围绕着人们的思想意识，展开仔细的研究，积极探索新的思想工作形式和方法，从而更有效的提高员工的政治思想。4.创新业务工作形式。水电行业基层党建工作，要积极的围绕企业业务中心进行展开，使其员工思想政治、凝聚力的提升，更好的推动企业经济利益的发展，满足水电行业基层党建工作的要求标准。首先，在组织方面的配合，使其领导任务，更好的得到落实，以及监督和职权得以有效行使。其次，在思想方面的配合。使其员工的工作行为，全面的落实到本职上作上，提高所有员工的工作责任意识，更好的完成任务。最后，在工作方面的配合。摆正工作在所有员工的中心位置，从而更好的落实基层党建工作。5.创新廉政建设方式。为了更好的贯彻反腐的政策，中小水电企业的基层党建工作，在廉政建设方面，要做到以下几点;首先，严格遵循民主集中制原则，提高员工参与监督的积极性，提高员工积极发表建议的同时，认真分析群众反馈意见，使其领导班子，更好的认识到自身的不足和缺陷。其次，员工要遵循相关财务法规制度，针对于企业财务活动，做好明确的管理，使其更好的规避经费浪费损失等问题的出现。
四、结语
综上所述，通过对于中小水电企业基层党建工作创新实践分析，发现中小型水电企业，在进行基层党建工作时，不仅要加强企业党建工作现状的分析，发现其中存在的问题，找出根本的原因;同时也要在其组织建设形式、学习教育途径、政治思想工作形式、业务工作形式、廉政建设方式等方面，根据企业的实际情况，积极的探索创新的途径，从而更好的壮大中小水电企业的经营规模，逐渐的缩小与大企业之间的差距，有效的推动我国水电行业的健康发展。
下一篇：返回列表
思想政治论文发表流程
中国鸣网致力于为需要刊登思想政治论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。
中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、思想政治论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。
本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。
如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有思想政治论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。
凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。
鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。
相关论文阅读
- 中小水电企业基层党建工作的创新实践
- 如何加强企业组工干部能力素质
- 如何加强和改进社区党建工作
- 社会转型期青年价值观的分化冲突
- 从社会主义核心价值体系谈社会主义和谐社会
- 党员领导干部保持纯洁性的几点思考
- 列宁的民族主义对中国思
- 党政领导干部经济责任审计面临的难点
优质期刊推荐
- 1国家级 石油工程建设
- 2国家级中德职业技术学院学报
- 3国家级经济生活文摘
- 4国家级现代畜牧科技
- 5国家级石油石化节能与减排
- 6国家级国外财经
- 7国家级山东电力高等专科学校学报
- 8国家级汽车知识
- 1省级启迪与智慧
- 2省级信息产业报道
- 3省级小学语文教师
- 4省级课程教材教学研究(小教研究)
- 5省级心理研究
- 6省级中小学电教(下半月)
- 7省级上海食品药品监管情报研究
- 8省级山海经
- 1学报《辽宁农业职业技术学院学报》
- 2学报《重庆工贸职业技术学院学报》
- 3学报《辽宁行政学院学报》
- 4学报《内蒙古财经大学学报》
- 5学报《安徽职业技术学院学报》
- 6学报《广西财政高等专科学校学报》
- 7学报《北京石油化工学院学报》
- 8学报《中国石油大学胜利学院学报》
优质论文推荐更多>>
政工师是指凡现在国有企业、集体所有制企业、外商投资企业（“三资”企业）、乡镇企业和具备条件的实行企业化管理的事业单位中专职从事党的工作和思想政治工作的人员，符合规定条件的，经企业推荐可申
摘要：2000多年前，在齐鲁大地上，一位优秀的能工巧匠、中华民族的科技圣人——鲁班脱颖而出。鲁班原名叫公输般，因其是鲁国人，“般”与“班”同音，所以后世称他为鲁班。
[摘要]千业水泥原料车间党支部在公司党委的领导下，认真践行“三个代表”重要思想，落实科学发展观，紧紧围绕生产这一中心抓好党建工作，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，以强有力的思想政治工作，保证了安全和各项生产任务的全面完成，取得了两个文明建设的双丰收。
内容摘要：走自主创新之路，建设创新型国家，让“中国制造”尽快成为“中国创造”，是时代发展提出的迫切要求。
核心期刊推荐
-
船海工程级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:42-1645/U
国际刊号:1671-7953
单位：武汉造船工程学会船海工程
贵州大学学报(社会科学版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:52-5001/C
国际刊号:1000-5099
单位：贵州大学贵州大学学报(社会科学版)
建筑技术开发级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:11-2178/TU
国际刊号:1001-523X
单位：北京市建筑工程研究院建筑技术开发
湖南农业大学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1257/S
国际刊号:1007-1032
单位：湖南农业大学湖南农业大学学报
-
湖南农业大学学报级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:43-1257/S
国际刊号:1007-1032
单位：湖南农业大学湖南农业大学学报
中国医院药学级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:42-1204/R
国际刊号:1001-5213
单位：中国药学会 中国医院药学
中国医学文摘(基础医学)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:31-1275/R
国际刊号:1673-5501
单位：上海医科大学中国医学文摘(基础医学)
南京艺术学院学报(美术与设计版)级别：北大核心
周期：双月刊
国内刊号:32-1008/J
国际刊号:1008-9675
单位：南京艺术学院南京艺术学院学报(美术与设计版)
-
《人民论坛 》核心期刊级别：北大核心
周期：半月刊
国内刊号:CN 11-2961/D
国际刊号: ISSN 1004-3381
单位：人民日报社主办《人民论坛 》核心期刊
《煤炭技术》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 23-1393/TD
国际刊号:ISSN 1008-8725
单位：黑龙江科技学院 哈尔滨煤矿机械研究所主办《煤炭技术》
《中国基层医药》级别：北大核心
周期：月刊
国内刊号:CN 34-1190/R
国际刊号:ISSN 1008-6706
单位： 中华医学会主办《中国基层医药》
《职教论坛》级别：北大核心
周期：旬刊
国内刊号:36-1078/G4
国际刊号: 1001-7518
单位：江西科技师范学院主办《职教论坛》
精品论文推荐
- 12016-09-24中小水电企业基层党建工作的创新实践
- 22016-09-23如何加强企业组工干部能力素质
- 32016-09-20如何加强和改进社区党建工作
- 42016-09-20社会转型期青年价值观的分化冲突
- 52016-08-31从社会主义核心价值体系谈社会主义和谐社会
- 62016-08-26党员领导干部保持纯洁性的几点思考
- 72016-08-26列宁的民族主义对中国思
- 82016-08-17党政领导干部经济责任审计面临的难点
- 12013-06-07政工师评职称论文范文一
- 22013-01-17弘扬鲁班精神，做新时代鲁班
- 32010-08-13抓班子带队伍 发挥党支部战斗堡垒作用
- 42010-08-13努力提高创新能力,建设创新型国家
- 52012-02-28浅谈提高政工干部队伍思想政治素质和工作能力论文
- 62010-08-13论思想政治工作的五点心得体会
- 72013-11-19高级政工师论文范文思想政治工作存在的问题及对策
- 82013-02-18加强基层工会建设 增强基层工会活力
- 12016-09-24中小水电企业基层党建工作的创新实践
- 22016-09-24如何应对企业会计信息系统中存在的风险
- 32016-09-24学前教育的未来和发展
- 42016-09-24环境艺术设计专业的教学实践问题
- 52016-09-24高考改革中的高中地理教学方法
- 62016-09-24农民如何通过有效施肥影响水稻产量
- 72016-09-24新时期如何加强种子档案管理体系建设
- 82016-09-23电力系统中光纤通信线路如何进行安全评估
- 12016-01-27施工技术投稿探讨电网继电保护发展趋势及综合自动化系统
- 22016-01-27论文发表省级期刊投稿以学习活动为中心的网络学习活动个案研究
- 32010-09-08我国建筑类专业大学毕业生的就业形势分析
- 42016-01-26法律期刊投稿困境未成年人犯罪被害预防与对策探讨
- 52016-01-27教师征稿范文数字彩虹工程(DRP)促进差异化发展
- 62012-07-24大学生兼职现状分析及对策研究
- 72012-12-29FCGK-1型强效防蜡导流装置在濮城油田的应用
- 82010-08-19论诚实守信的重要性