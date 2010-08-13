中小水电企业基层党建工作的创新实践

来源：中国鸣网位置：思想政治论文时间：2016-09-24 15:49

一个企业发展壮大了，企业基层党建工作也逐渐的受到重视，党建工作可以说是一个企业的灵魂所在，企业的思想政治工作对企业的发展至关重要，尤其是一些中小企业，想要取得发展，思想政治工作必须抓好，我国有不少中小型水电企业，加强党建工作的管理，可以推动我国水电行业的可持续发展，那么中小水电企业如何加强基层党建工作呢?本文就中小水电企业基层党建工作创新实践，结合其基层党建工作的现状，以及党建工作重点、意义等方面的内容进行分析，希望对于我国电力企业基层党建工作水平的提升，有着积极促进的意义。

《小水电》是水利部农村水电及电气化发展局、中国水利学会水力发电专业委员会、中国水力发电学会小水电专业委员会、中国电机工程学会小水电专业委员会、水利部农村电气化研究所(亚太地区小水电研究培训中心)主办的全国唯一小水电专业技术刊物。1984年3月创刊，国内外公开发行。面向全国广大中小水电工作者。是农网改造、小水电建设、运行和技术改造的参考书，是了解国内外小水电最新发展的窗口。

党建工作是每个企业必做的一项工作，水电企业也不例外，但是在我国的很多中小企业，党建建设工作中也存在一些问题。本文是一篇政工师论文范文，主要论述了中小水电企业基层党建工作的创新实践。但是目前我国中小电力企业数量较多，市场竞争力较高，在党建工作方面，意识不到基层党建工作的重要性，使其严重的制约水电企业的经营发展。

当前我国一些中小水电企业，对于基层党建工作，存在着一系列的问题，像不重视党建工作、党建组织观念落后、基层党建工作不实际、缺乏创新等问题;并没有真正的发挥基层党建工作的作用和功能，同时这也是制约中小企业扩大经营发展的关键因素;而很多的大水电企业，经过调查，都非常重视基层党建工作，且形式富有创新性，从而获得了更多的经济利益。对此加强此方面的研究，完善、优化中小水电企业的基层党建工作，是非常有必要的。

一、水电企业党建工作概述

1.党建工作的重点。第一、保证党建工作的民主性，可以积极的鼓励员工，参与到党建工作的全过程中，尤其是在决策阶段，有效的吸取员工建议，能够提高员工主体意识，以及企业中的地位;另一方面，注重党建工作的公平公开，从而更好的实现党建工作的民主性，使其开展更加的顺利。第二、坚持以人为，因为党建工作的开展，主要作用于企业内的员工，对于员工进行服务的工作性质，对此就要做到对于员工的关心、关爱，充分的发挥党建工作的作用和功能，同时进行的方式，也必须是员工所能接受的，从而更好的保证党建工作的质量，真正的做到以人为本，使其员工、企业做到有效的统一。2.意义。第一、基层的党建工作，是人力资源管理的关键，只有提高基层员工的工作意识、政治思想，才能真正的融入到水电企业生产经营理念中，从而更好的，完成工作任务，提高水电企业的经济利益;这一点对于中小水电企业来说，是必须要落实的，从而更好的实现利益最大化，有效的提高企业竞争力。第二、基层党建工作，也是社会主义思想建设的一部分，对此增强企业基层员工的工作意识、思想觉悟，能够为其社会主义思想建设事业的促进，奠定良好的基础。

二、中小水电企业基层党建工作现状

1.企业不重视党建工作。目前大多数的水电企业，都是由领导决策着基层党建工作，对此企业基层党建工作的质量，直接与领导者的重视程度，以及管理意识挂钩，但是一般的领导者，都不重视企业的党建工作，同时也不重视其工作的安排规划、工作组织沟通平台的建立等，使其员工对于党建工作落实的反馈并不是很积极;甚至很多的领导者，认为基层党建工作不重要，或是存在不完全、错误的观点、认识等，直接阻碍中小水电企业基层党建工作的发展。2.党建组织观念落后。随着我国社会经济的不断发展，以及水电企业数量的增加，企业之间的竞争力，也逐渐的提高;而基层党建工作，是推动企业发展的主要动力因素之一，对此基层的党建工作，应当做到与时俱进，注重改革创新;但是目前大多数的中小水电企业，基层党建工作组织人员，都是具有很多年工作经验的老员工，不仅人力资源紧缺，同时基层党建组织人员管理理念落后，意识不到改革创新的重要性。3.基层党建工作不合理。社会体制改革，也推动了水电企业的积极转型和革新，但是党建工作，并没有做到多大的改善，受到传统党建管理意识影响，工作形式也相对老化，并不合理的进行基层的深入调查，只采取组织人员开会讨论的形式;加上人力资源缺乏，工作任务繁忙，使其基层的党建工作，太过于形式化。4.缺乏创新。针对于当前中小水电企业，基层党建工作的开展，形式化问题严重，像开会、讲座等形式，不仅不实际，同时形式上，缺乏新意，使其党员参与的积极性逐渐的下降，同时也会使自身的思想觉悟降低，认识不到自身利益、企业利益，以及国家利益之间的关系，甚至使其员工认识不到工作的意义，失去人生职业规划。

三、中小水电企业基层党建工作创新实践对策

1.创新组织建设形式。首先积极的落实支部班子建设，充分的发挥支部班子组织建设的力量，认真贯彻每个班子成员珍惜、维护、增强团结的意识，为其员工奋斗目标的凝聚，奠定良好的基础。其次积极的发挥支部班子模范带动作用，使其树立良好的自身形象，积极建立公道正派、廉洁自律、求真务实的工作氛围。2.创新教育途径。首先注重领导组织学习教育，党支部，要严格的抓紧党建的的基础工作，积极鼓励领导组织自主学习，为其解决学习上的困难。其次优化学习教育的途径，将其员工集中学习、自主学习，做到有效的结合，形成系统性的学习、辅导、心得交流、讲座的学习教育，为其水电企业基层思想政治工作的良性开展，奠定良好的基础。3.创新政治思想工作形式。现代人的思想，受到我国改革开放的影响，也变的活跃、开放，对此企业基层党建工作，更要积极的围绕着人们的思想意识，展开仔细的研究，积极探索新的思想工作形式和方法，从而更有效的提高员工的政治思想。4.创新业务工作形式。水电行业基层党建工作，要积极的围绕企业业务中心进行展开，使其员工思想政治、凝聚力的提升，更好的推动企业经济利益的发展，满足水电行业基层党建工作的要求标准。首先，在组织方面的配合，使其领导任务，更好的得到落实，以及监督和职权得以有效行使。其次，在思想方面的配合。使其员工的工作行为，全面的落实到本职上作上，提高所有员工的工作责任意识，更好的完成任务。最后，在工作方面的配合。摆正工作在所有员工的中心位置，从而更好的落实基层党建工作。5.创新廉政建设方式。为了更好的贯彻反腐的政策，中小水电企业的基层党建工作，在廉政建设方面，要做到以下几点;首先，严格遵循民主集中制原则，提高员工参与监督的积极性，提高员工积极发表建议的同时，认真分析群众反馈意见，使其领导班子，更好的认识到自身的不足和缺陷。其次，员工要遵循相关财务法规制度，针对于企业财务活动，做好明确的管理，使其更好的规避经费浪费损失等问题的出现。

四、结语

综上所述，通过对于中小水电企业基层党建工作创新实践分析，发现中小型水电企业，在进行基层党建工作时，不仅要加强企业党建工作现状的分析，发现其中存在的问题，找出根本的原因;同时也要在其组织建设形式、学习教育途径、政治思想工作形式、业务工作形式、廉政建设方式等方面，根据企业的实际情况，积极的探索创新的途径，从而更好的壮大中小水电企业的经营规模，逐渐的缩小与大企业之间的差距，有效的推动我国水电行业的健康发展。

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