县级党政领导干部素质的培养

来源：中国鸣网位置：思想政治论文时间：2016-10-13 14:32

县级政权党政领导干部是党建工作的基础力量，县级政权党政领导干部的素质直接关系到党的方针政策能否落实到实处，因此，提高县级政权党政领导干部的素质至关重要，本文就对县级政权党政领导干部素质的重要性进行探讨。

《党建研究》创刊于1989年3月，截止2006年1月已出版发行203期。《党建研究》是中共中央组织部主管的唯一公开发行的党刊，是研究党的建设问题的理论月刊。读者对象主要是县处级以上党员领导干部、理论工作者、党务工作者，以及基层党委的领导干部。主要栏目有：重要言论、专论、本刊评论、专访、理论研讨、组织部长论坛、组工要讯、本刊征文、干部与人才、调查报告、工作研究、工作交流、党员论坛、先锋业绩、县委书记论坛、基层党建、学习参考、论点摘编、信息传真、报刊党建论文要目等。

县级政权是我国政权组织中非常重要的链条,处于承上启下的重要地位。县级党政领导干部作为县级党的组织机构和国家政权机构的领导者, 作为贯彻“三个代表”重要思想的组织者、推动者和实践者,其素质高低直接关系到党在人民群众中的形象,关系到党的路线、方针、政策的贯彻落实,关系到党的执政能力建设和执政地位的巩固,关系到经济社会的发展。

在新世纪,我国改革开放和现代化建设进入了一个新的发展阶段。面对风云变幻的国际形势和各种新的考验,我党的执政地位能不能巩固,我国的社会主义事业能不能发展,我国能不能在未来激烈的国际竞争中始终强盛不衰,关键在于我党能不能培养造就一大批高素质的领导三卜部。就黑龙江省而言,要提高县级党政领导班子的执政能力,首先要提高党政领导干部的素质。目前,部分县级党政领导干部在素质方面不同程度地存在着一些问题,已经不能适应新时期形势发展的需要,不利于党的执政能力和水平的提高。因此,提高黑龙江省县级党政领导干部的素质是一项紧迫而重大的战略任务。

1.提高县级党政领导干部素质是提高党的执政能力、践行“三个代表”重要思想的需要。县级党政领导干部不仅肩负着全面贯彻执行党的路线、力‘针、政策和黑龙江省的各项决策的工作任务，而且还是科学制定和实施本县发展战略、发展规划、发展步骤的领导者与实践者。因此，要正确履行自己的职责，顺利完成所肩负的各项工作，不断提高执政能力执政水平，就必须提高自身素质。这就要求县级党政领导干部要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真学习、深人领会和把握党的路线方针政策，坚持以人为本的科学发展观，理论联系实际，解放思想、实事求是，与时俱进，对本县客观环境作深入的调查研究和细致分析，集中广大人民群众的经验和智慧，把党的路线方针政策与本县实际结合起来，大胆实践，真抓实干，开拓进取，创造性地开展工作。只有这样，才能把党的主张变为人民群众的自觉行为，推进县域经济的持续稳定发展，实现黑龙江省经济和社会的全面进步。

2.提高县级党政领导干部素质是适应我省新形势和新任务发展的需要。改革开放以来，黑龙江省经济实现了持续稳定的增长，人民生活水平普遍得到提高，尤其是当前，经济发展步伐加快，社会保持稳定，主要经济指标均达到历史新高，实现了振兴老工业基地的良好开端。但是从全省范围来看，还存在着地区发展不平衡问题，部分县域经济发展相对比较落后，地方特色优势发挥不够，资源潜力尚待挖掘，市场经济培育缓慢，缺乏市场竞争力，工业化水平较低，经济发展没有后劲，农民收人增长较慢。这一切都与全省新形势和新任务发展的需要不相适应。要实现黑龙江省努力快发展、全面建小康的总体战略目标，抓住当前难得的发展机遇，认清形势、振奋精神、乘势而上，就必须提高县级党政领导干部的素质，把县级党政领导班子建设成为政治坚定、团结实干、开拓创新、廉洁为民，能够担当起全面振兴黑龙江经济这一历史重任的坚强领导核心。"

3提高县级党政领导干部素质是密切党群关系，巩固党的执政地位的需要。提高党的执政能力，关键在于加强执政主体建设，培养和造就高素质的党政领导千部队伍。县级党政领导干部在改革开放的实际工作中直接面对广大人民群众，其个人内在素质，决定着个人的工作作风，代表着党的形象;而党的形象则关系着人心向背，关系着党的生命。因此，县级党政领导干部必须具备过硬的素质，以实际行动密切党同人民群众的血肉联系，坚持立党为公、执政为民的执政理念，抓住人民群众关心的突出问题，抓住经济发展的重大问题，总揽全局，制定正确的政策措施，自觉做到情为民所系、权为民所用、利为民所谋。只有这样，才能真正代表人民群众的根本利益，从根本上巩固党的执政地位，率领广大人民群众走上富民强省的发展之路。

思想政治论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登思想政治论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、思想政治论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有思想政治论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。