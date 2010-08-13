如何加强思想政治工作推动企业快速发展

来源：中国鸣网位置：思想政治论文时间：2016-12-03 15:08

企业的思想政治工作是企业管理的重要部分，企业只有将思想政治工作融入企业的生产管理中，企业才能发展，才能生存，本文就着重分析了企业思想政治工作的重要意义。

《思想政治工作研究》杂志，被各条战线党政干部视为政工之友。杂志开设"专论"、"探索与研究"、"工作集锦"、 "思想漫谈"、 "企业文化"、"我与政工"、"企业领导论坛"、 "人物"、"调查报告"、"研究会建设"、"学习与修养"、"军队思想建设"、"院校思想工作"、"八面来风"、"古镜篇"、"研究动态" 、"政工短讯"等专栏,对广大思想政治工作者所面临和关注的问题进行积极反映、宣传、报道、讨论。在新的世纪里，《思想政治工作研究》将一如既往。

思想政治工作是我党的优良传统和政治优势，也是我党克敌制胜的法宝之一。如何加强思想政治工作，如何做好思想政治工作，如何在加强思想政治工作中有所创新，本文从五个方面阐述做好思想政治工作的新途径和新方法。

一、现代企业思想政治工作的新内涵

所谓现代企业思想政治工作，就是在继承和发展传统思想政治工作的基础上，充分吸收和利用现代企业的管理制度、管理理念和科技手段，探索科学、有效的思想政治工作新形式、新内容。思想政治工作是现代企业管理的有机组成部分，它既是构建和谐社会的政治手段，又是以人为本的管理手段。

随着我国市场经济的不断完善，企业的改革发展不断向纵深推进，一些先进的企业管理理念、管理方法，如企业文化管理、学习型组织、标准化管理等，逐渐融入到现代企业的管理之中，并为一大批优秀的企业家所接受，在企业管理中发挥了积极的促进作用。如果思想政治工作不能与时俱进，不能适应企业发展的新要求，就无法在现代企业管理中找到自己的位置，无法担负起新时期的政治使命和历史重任。因此，新时期的思想政治工作必须借鉴和吸收现代的管理思想和信息技术，努力实现思想政治工作的现代化。

二、着力建设一支高素质的党员领导干部队伍

思想政治工作效果的好坏，取决于党员领导干部特别是思想政治工作者的自身形象和素质。高素质的党员领导干部应该是在思想上、政治上、道德上、工作上是先进的，应该时刻把党的利益和群众的利益放在首位，做好人民的公仆。在当前企业面临生存危机困难的形势下，党员领导干部应该带头艰苦奋斗，厉行节约，与职工同甘苦、共患难，要求别人做到、自己首先做到，要求别人不做的，自己首先不做;不搞形式主义，实实在在干好本职工作。对群众反映的焦点、热点、难点问题，要认真对待，切实处理好。如职工薪酬福利、干部选拔等，必须做到公平、公正、公开。领导干部只有做到为政清廉，始终把职工群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴作为自己工作的出发点和落脚点，这样开展思想政治工作就会收到事半功倍的效果。

三、要提高职工的主人翁地位

在一个企业中，当职工的主人翁地位得到提高，那么职工的工作积极性和主动性就很高，也就能很容易地开展思想政治工作。因此，提高职工主人翁地位应该做好以下两方面工作：一是加强民主管理。民主管理是职工参与生产经营管理的主要方法。在当前困难形势下，扩大民主管理，就是要充分发挥职工代表大会的作用，使职工的民主权力得到充分体现。职代会要切实选好职工代表，不能只是领导代表，而要多增加非领导代表。在职代会上对职工关心的热点问题要如实详细汇报，对企业发展的大事，也应由职代会决定。企业的各项制度、措施要公正、公开。这样，扩大民主管理可以增强职工主人翁责任感，能与企业同呼吸共命运，开展起思想政治工作就能够起到意想不到的效果。二是推行厂务公开。建立厂务公开制度，在公开内容的真实、准确、可信上下功夫，让广大员工明白本企业的重大决策、各种指标和制度的执行情况，使企业领导的行为、政绩、廉政情况处在职工的监督之中，增强管理透明度，可以缓解矛盾，解决问题，促进发展。只要职工的“气”顺，那么职工的“心”也顺，职工的积极性就能得到充分发挥。

四、加强领导与职工的关系

思想政治工作的主体是广大的职工群众，没有职工群众的参加，思想政治工作就没有基础。思想政治工作的直接对象是职工群众，没有非常密切的干群关系，领导干部是很难开展思想政治工作的。因此各级领导干部必须强化群众观点，心中装着群众，一切为了群众，自觉深入到群众中去，通过深入细致的工作，了解群众的疾苦，倾听群众的呼声，保障好群众的切身利益。各级领导干部必须树立为人民服务和做人民公仆的思想，坚持群众路线，和群众同甘共苦，为人民真诚服务。只有这样，才能够和职工群众打成一片，才能和他们建立起真正的鱼水关系，开展起思想政治工作来就能够得心应手，起到事半功倍的效果;相反，如果淡化了群众观点，目无群众，狂妄自大，遇事既不同群众商量，又不做群众工作，简单粗暴，强迫命令;或化公为私，损人利己，盛气凌人，将合理意见视为“唱反调”，寻机打击报复，这样就会严重地损坏干部队伍形象，伤害群众感情。不仅无法开展思想政治工作，而且可能引起反感。

五、丰富现代企业思想政治工作的新内容

贯彻落实科学发展观，创新企业思想政治工作，不仅要在形式上创新，更重要的是紧密结合企业发展的实际，不断丰富思想政治工作新内容。

(一)围绕企业生产经营创新。

围绕企业的生产经营，实现企业思想政治工作的内容创新，是科学发展观在企业思想政治工作中的具体体现。这就要求企业的广大政工人员，要紧紧围绕企业的生产经营，利用各种有效载体，充分发挥和调动广大干部职工干事创业的积极性和工作热情，努力提高企业管理水平和经济效益。

(二)注重企业文化建设创新。

科学发展观落实到企业的思想政治工作中，必须要注重企业文化的建设。企业文化，既是当今世界上先进的管理理论，也是新时期思想政治工作探索的重要课题。企业文化建设与思想政治工作的共同特点在于：通过改变企业中最活跃的成分——“人”来达到改变企业物质产品、行为、制度和精神状态的目的;以思想、观念、精神和文化因素为改造对象;追求对企业活动整体、长久和系统性的影响。正是由于企业文化脱离了物质、行为和制度的表象，处于企业活动的思想保证、精神支柱和动力源泉的位置，才使得思想政治工作能够顺理成章地向企业文化建设领域转移。然而，企业文化包含了企业活动物质和精神成果的全部内容，不是思想政治工作所能完全替代的。因此，思想政治工作只能选择有效的切入位置进入企业文化建设的局部过程，发挥其独特的作用。随着思想政治工作把企业文化建设纳入重要目标，相应的工作内容、方法、措施都会因势而动，思想政治工作的路子必将越走越宽。

(三)突出关心职工群众创新。

企业思想政治工作要通过有形的服务、无形的引导，密切党群、干群关系，凝聚民心，增强向心力。在实践中我们感受到，职工群众之所以会产生这样那样的问题，除了思想认识问题外，很多情况下都是由实际问题引起的。因此，在解决职工群众的思想和利益要求时，要注意掌握情绪，研究职工思想观念的变化，做到既讲道理，又办实事;既解疑释惑，又排忧解难;既以理服人，又以情感人，在办实事中贯穿思想教育。首先要坚持把为职工办实事、为职工排忧解难作为思想政治工作的基本内容。从职工住房、子女就业等职工关心的热点、难点问题抓起，每年有计划地办几件影响大、群众欢迎的实事，努力寻求解决职工思想疙瘩的方法，增强说服力。其次要建立和完善解决热点难点问题的工作机制。工作机制的建立和完善，是做好思想政治工作有力的组织保证。要不断创新工作机制，

通过实行公示制度，对有关人事任免、职称评聘等关系到职工生产、生活及单位未来发展的重大事项先予公示，广泛征求职工群众的意见和建议，增加工作透明度，密切党群、干群关系;鼓励职工对企业经营、文明建设等方面提出建议和批评，不断激发广大职工参政议政的积极性和创造性，为更好地开展思想政治工作奠定坚实的基础。

六、结束语

解决思想问题与解决实际问题相结合是思想政治工作的有效途径和工作方法。企业思想政治工作只有坚持做到以人为本,深入分析和把握职工群众的思想脉搏,从职工具体的困难和诉求出发解决问题,才能更好地理顺情绪、化解矛盾,增强一人一事思想政治工作的针对性,全面提升企业思想政治工作的实效性。

思想政治论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登思想政治论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、思想政治论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有思想政治论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。